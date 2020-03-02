Synthy Sunday в Клубе Алексея Козлова

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Synthy Sunday в Клубе Алексея Козлова

02.03.2020


Synthy Sunday в Клубе Алексея Козлова
Конкурсу-фестивалю «Рояль в джазе» в этом году исполняется 17 лет. Все эти годы он помогает молодым джазовым музыкантам заявить о себе и выступить на престижных площадках. Впоследствии, все они вырастают в первоклассных музыкантов, а некоторые из них даже получают стипендию в Berklee и премии в Montreux.

Помимо конкурсных дней, "Рояль в Джазе" предполагает участие в мастер-классах, круглые столы на актуальные темы и, конечно же, концерты. Сам конкурс пройдет с 14 по 28 марта, однако события в его рамках уже начались.

Неофициальным его открытием стал первый концерт фестиваля новой независимой электронной и импровизационной музыки Synthy Sunday в Клубе Алексея Козлова. Выступили три коллектива: Winter Sun Project, Petrified Drops и Xenique Electric trio. У каждой группы свое особое звучание, но объединяют их и эксперименты на синтезаторах, и участие в конкурсе «Рояль в джазе» в прошлом. Кто-то же, как Одиссей Богусевич из Winter Sun Project, является членом жюри, наставником конкурса. На гуслях звончатых, фортепиано, синтезаторах и ударных группа исполнила аранжировки народных попевок "Божья коровка", "Камаринская", а также Black and White Майкла Джексона и собственные пьесы "Садко в Нью-Йорке" и "Гусли блюз".

Petrified Drops (клавиши, электрогитара, бас-гитара, саксофон и ударные) показали треки из своего недавно записанного альбома, адаптированные под живое исполнение. У ребят достаточно сложная музыка, которую сами они определяют как микс жанров, от джаза до Intelligent Dance Music. Политика группы – равноправие, где каждый участник коллектива привносит в музыку частичку себя. Эта индивидуальность ощущается: самая приятная на слух композиция была полностью аранжирована басистом Алексеем Максимовым.

Xenique Electric trio – единственная группа с вокалом в этот день. Ксения Лебедева пишет музыку для проекта на русском и английском языке, нежно поет и иногда подыгрывает себе на клавишах. Рамина Мишина (клавиши, фортепиано) в этом проекте пробует себя в новом амплуа: "У меня еще не было такого – бас играть. Наш стиль бы я определила как смесь электроники с этникой, джазом". На ударных Павел Кован, который тоже делает легкие наброски на клавишах.

Компания Proaudio.ru сделала зрителям подарок: в фойе выставили стенд с современными синтезаторами Arturia и Studiologic, которые можно было протестировать и получить свой неповторимый опыт работы со звуком. Организатором фестиваля стал Андрей Липатов, в прошлом – участник конкурса, в настоящем – основатель образовательного кластера Lanote, партнера конкурса-фестиваля "Рояль в Джазе". "В этом году очень хотелось помочь родному конкурсу с новыми проектами, - признается Андрей, - я предложил ряд идей, в том числе, фестиваль электронной музыки. Также в клубе "Эссе" пройдет фестиваль акустических трио".

Алиса Алексеева


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
26.02.2020JazzWeek: Эрик Александер со струнными
26.02.2020Александр Хоукинс – двухдневная резиденция в КЦ «Дом»
12.11.2019''Арсенал'' Алексея Козлова в Минске
19.07.2019Леонид Федоров в клубе "Морзе"
19.07.2019Royal Blood в клубе "Морзе"
11.05.2019Блюзовый фестиваль «Мосты»_ Афтерпати_6 августа_ Москва_клуб Алексея Козлова
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com