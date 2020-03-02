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Synthy Sunday в Клубе Алексея Козлова



Конкурсу-фестивалю «Рояль в джазе» в этом году исполняется 17 лет. Все эти годы он помогает молодым джазовым музыкантам заявить о себе и выступить на престижных площадках. Впоследствии, все они вырастают в первоклассных музыкантов, а некоторые из них даже получают стипендию в Berklee и премии в Montreux.



Помимо конкурсных дней, "Рояль в Джазе" предполагает участие в мастер-классах, круглые столы на актуальные темы и, конечно же, концерты. Сам конкурс пройдет с 14 по 28 марта, однако события в его рамках уже начались.



Неофициальным его открытием стал первый концерт фестиваля новой независимой электронной и импровизационной музыки Synthy Sunday в Клубе Алексея Козлова. Выступили три коллектива: Winter Sun Project, Petrified Drops и Xenique Electric trio. У каждой группы свое особое звучание, но объединяют их и эксперименты на синтезаторах, и участие в конкурсе «Рояль в джазе» в прошлом. Кто-то же, как Одиссей Богусевич из Winter Sun Project, является членом жюри, наставником конкурса. На гуслях звончатых, фортепиано, синтезаторах и ударных группа исполнила аранжировки народных попевок "Божья коровка", "Камаринская", а также Black and White Майкла Джексона и собственные пьесы "Садко в Нью-Йорке" и "Гусли блюз".



Petrified Drops (клавиши, электрогитара, бас-гитара, саксофон и ударные) показали треки из своего недавно записанного альбома, адаптированные под живое исполнение. У ребят достаточно сложная музыка, которую сами они определяют как микс жанров, от джаза до Intelligent Dance Music. Политика группы – равноправие, где каждый участник коллектива привносит в музыку частичку себя. Эта индивидуальность ощущается: самая приятная на слух композиция была полностью аранжирована басистом Алексеем Максимовым.



Xenique Electric trio – единственная группа с вокалом в этот день. Ксения Лебедева пишет музыку для проекта на русском и английском языке, нежно поет и иногда подыгрывает себе на клавишах. Рамина Мишина (клавиши, фортепиано) в этом проекте пробует себя в новом амплуа: "У меня еще не было такого – бас играть. Наш стиль бы я определила как смесь электроники с этникой, джазом". На ударных Павел Кован, который тоже делает легкие наброски на клавишах.



Компания Proaudio.ru сделала зрителям подарок: в фойе выставили стенд с современными синтезаторами Arturia и Studiologic, которые можно было протестировать и получить свой неповторимый опыт работы со звуком. Организатором фестиваля стал Андрей Липатов, в прошлом – участник конкурса, в настоящем – основатель образовательного кластера Lanote, партнера конкурса-фестиваля "Рояль в Джазе". "В этом году очень хотелось помочь родному конкурсу с новыми проектами, - признается Андрей, - я предложил ряд идей, в том числе, фестиваль электронной музыки. Также в клубе "Эссе" пройдет фестиваль акустических трио".



Алиса Алексеева



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