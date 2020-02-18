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Вечер био-аудиовизуальных перформансов PLUMS DIGITAL. CHECK-IN. ft. TECHNE



Plums Digital Fest, посвященных биологическому и природному в художественной рефлексии.



Экология, природные процессы и взаимодействие с человеком и человеческими технологиями – одна из часто встречающихся тем в художественных произведениях в особенности в последнее время в связи с повсеместными дискуссиями на тему грядущих глобальных экологических потрясений и угроз эпохи антропоцена. Исследование, спекуляция, мимикрия – это лишь некоторые из стратегий, которые используют медиахудожники в своих произведениях.



21 февраля в московском ГЦСИ на Зоологической пройдет паблик-ток английской художницы Кэти Хайнд (модератор Анна Титовец) и премьера ее аудиовизуального проекта Twittering Machines, перформанс "Свечение воды" московского дуэта художников Stain и перформанс композитора и мудиахудожника Олега Макарова.



1 марта в галерее Звукового Искусства SA))_Gallery, расположенной в «Электромузее» Объединения «Выставочные залы Москвы», также откроется выставка Кэти Хайнд — «Twittering Machines». Программа является частью проекта «Искусство звука 2- 20».



Оба события войдут в программу мероприятий Года музыки Великобритании и России, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.



Об участниках:

Кэти Хайнд (Великобритания) – аудиовизуальная художница, темы ее художественного исследования – анализ взаимодействия природного, человеческого и межвидового. Ее инсталляции и перформансы были показаны по всему миру, художница удостоена почетного упоминания Prix Ars Electronica, Премии Британских композиторов и другими профессиональными наградами.



Аудиовизуальный перформанс Twittering Machines – поэтическая рефлексия на тему изменения климата и влияния нынешней экологической ситуации на популяции птиц. Во время выступления художница воспроизводит переведенную на язык азбуки Морзе поэму Джона Китса «Ода Соловью», заставляя программное обеспечение в реальном времени дешифровать закодированное сообщение в обратную сторону. Однако в процесс перевода вплетаются другие звуки перформанса – так возникает новая поэма, метатекст.



В перформансе используются документальные записи птичьих голосов, при этом пленка, на которую они записаны, была намеренно испорчена художницей с помощью химических реагентов и физического воздействия. Twittering Machines был показан на фестивале Mutek в 2019 году.



Stain – московский дуэт медиахудожников Александры Гавриловой и Сергея Титова, работающих с генеративным подходом в формате видеоинсталляций, аудиовизуальных перформансов и интерактивных сред с 2004 года и, в частности, исследующих принципы взаимодействия и субъективного восприятия природного и человеческого.



В аудиовизуальном проекте «Свечение воды» видеозапись поверхности воды, снятой при ярком солнечном свете, исследуется алгоритмическим методами, которые создают звуковые колебания и изменяют отображение видеофайла. Это исследование, вмешиваясь в документальный материал, формирует новое представление о наблюдаемом. Присутствие технологий позволяет узнать нечто новое и одновременно изменяет наблюдаемые явления реальности, факторы окружающей среды.



Олег Макаров – московский композитор, саунд-артист, медиа-художник, разработчик аппаратно-программных интерактивных систем и инструментов. Олег представит пространственный звуковой перформанс «Цикады и акриды». Это специально подготовленная электронная импровизация в смешанной технике, размышление о взаимоотношениях живых существ со средой их обитания. Записи голосов певчих цикад, мирных и успокаивающих, веками вдохновлявших поэтов, противопоставляются синтезированным звуковым фантазиям на тему нашествия саранчи, поглощающей всё на своем пути. По некоторым свидетельствам, шум, производимый в полёте стаей из нескольких миллионов насекомых, напоминает раскаты грома.



Вход свободный.

Организаторы: Plums Digital Fest (



События являются частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая проводится Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.



Мероприятие пройдет при поддержке платформы TECHNE – стратегического проекта ГЦСИ, посвященного инновационным и технологическим практикам в современном искусстве. ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГЦСИ в Москве представляют вечер аудиовизуальных перформансов от, посвященных биологическому и природному в художественной рефлексии.Экология, природные процессы и взаимодействие с человеком и человеческими технологиями – одна из часто встречающихся тем в художественных произведениях в особенности в последнее время в связи с повсеместными дискуссиями на тему грядущих глобальных экологических потрясений и угроз эпохи антропоцена. Исследование, спекуляция, мимикрия – это лишь некоторые из стратегий, которые используют медиахудожники в своих произведениях.21 февраля в московском ГЦСИ на Зоологической пройдет паблик-ток английской художницы(модератор Анна Титовец) и премьера ее аудиовизуального проекта Twittering Machines, перформанс "Свечение воды" московского дуэта художникови перформанс композитора и мудиахудожника1 марта в галерее Звукового Искусства SA))_Gallery, расположенной в «Электромузее» Объединения «Выставочные залы Москвы», также откроется выставка Кэти Хайнд — «Twittering Machines». Программа является частью проекта «Искусство звука 2- 20». Подробности здесь Оба события войдут в программу мероприятий, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.Об участниках:(Великобритания) – аудиовизуальная художница, темы ее художественного исследования – анализ взаимодействия природного, человеческого и межвидового. Ее инсталляции и перформансы были показаны по всему миру, художница удостоена почетного упоминания Prix Ars Electronica, Премии Британских композиторов и другими профессиональными наградами.Аудиовизуальный перформанс– поэтическая рефлексия на тему изменения климата и влияния нынешней экологической ситуации на популяции птиц. Во время выступления художница воспроизводит переведенную на язык азбуки Морзе поэму Джона Китса «Ода Соловью», заставляя программное обеспечение в реальном времени дешифровать закодированное сообщение в обратную сторону. Однако в процесс перевода вплетаются другие звуки перформанса – так возникает новая поэма, метатекст.В перформансе используются документальные записи птичьих голосов, при этом пленка, на которую они записаны, была намеренно испорчена художницей с помощью химических реагентов и физического воздействия. Twittering Machines был показан на фестивале Mutek в 2019 году.– московский дуэт медиахудожников Александры Гавриловой и Сергея Титова, работающих с генеративным подходом в формате видеоинсталляций, аудиовизуальных перформансов и интерактивных сред с 2004 года и, в частности, исследующих принципы взаимодействия и субъективного восприятия природного и человеческого.В аудиовизуальном проекте «Свечение воды» видеозапись поверхности воды, снятой при ярком солнечном свете, исследуется алгоритмическим методами, которые создают звуковые колебания и изменяют отображение видеофайла. Это исследование, вмешиваясь в документальный материал, формирует новое представление о наблюдаемом. Присутствие технологий позволяет узнать нечто новое и одновременно изменяет наблюдаемые явления реальности, факторы окружающей среды.– московский композитор, саунд-артист, медиа-художник, разработчик аппаратно-программных интерактивных систем и инструментов. Олег представит пространственный звуковой перформанс «Цикады и акриды». Это специально подготовленная электронная импровизация в смешанной технике, размышление о взаимоотношениях живых существ со средой их обитания. Записи голосов певчих цикад, мирных и успокаивающих, веками вдохновлявших поэтов, противопоставляются синтезированным звуковым фантазиям на тему нашествия саранчи, поглощающей всё на своем пути. По некоторым свидетельствам, шум, производимый в полёте стаей из нескольких миллионов насекомых, напоминает раскаты грома.Вход свободный.Организаторы: Plums Digital Fest ( www.plumsfest.ru ) – международный независимый фестиваль цифрового искусства и мультимедиа экспериментов (проходит с 2008 года).События являются частью программы, которая проводится Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.Мероприятие пройдет при поддержке платформы TECHNE – стратегического проекта ГЦСИ, посвященного инновационным и технологическим практикам в современном искусстве.



страна

Великобритания, Россия

музыкальный стиль

авангард, кроссовер Расскажи друзьям:





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