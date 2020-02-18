Вечер био-аудиовизуальных перформансов PLUMS DIGITAL. CHECK-IN. ft. TECHNE

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Вечер био-аудиовизуальных перформансов PLUMS DIGITAL. CHECK-IN. ft. TECHNE

18.02.2020


Вечер био-аудиовизуальных перформансов PLUMS DIGITAL. CHECK-IN. ft. TECHNE
ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГЦСИ в Москве представляют вечер аудиовизуальных перформансов от Plums Digital Fest, посвященных биологическому и природному в художественной рефлексии.

Экология, природные процессы и взаимодействие с человеком и человеческими технологиями – одна из часто встречающихся тем в художественных произведениях в особенности в последнее время в связи с повсеместными дискуссиями на тему грядущих глобальных экологических потрясений и угроз эпохи антропоцена. Исследование, спекуляция, мимикрия – это лишь некоторые из стратегий, которые используют медиахудожники в своих произведениях.

21 февраля в московском ГЦСИ на Зоологической пройдет паблик-ток английской художницы Кэти Хайнд (модератор Анна Титовец) и премьера ее аудиовизуального проекта Twittering Machines, перформанс "Свечение воды" московского дуэта художников Stain и перформанс композитора и мудиахудожника Олега Макарова.

1 марта в галерее Звукового Искусства SA))_Gallery, расположенной в «Электромузее» Объединения «Выставочные залы Москвы», также откроется выставка Кэти Хайнд — «Twittering Machines». Программа является частью проекта «Искусство звука 2- 20». Подробности здесь

Оба события войдут в программу мероприятий Года музыки Великобритании и России, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Об участниках:
Кэти Хайнд (Великобритания) – аудиовизуальная художница, темы ее художественного исследования – анализ взаимодействия природного, человеческого и межвидового. Ее инсталляции и перформансы были показаны по всему миру, художница удостоена почетного упоминания Prix Ars Electronica, Премии Британских композиторов и другими профессиональными наградами.

Аудиовизуальный перформанс Twittering Machines – поэтическая рефлексия на тему изменения климата и влияния нынешней экологической ситуации на популяции птиц. Во время выступления художница воспроизводит переведенную на язык азбуки Морзе поэму Джона Китса «Ода Соловью», заставляя программное обеспечение в реальном времени дешифровать закодированное сообщение в обратную сторону. Однако в процесс перевода вплетаются другие звуки перформанса – так возникает новая поэма, метатекст.

В перформансе используются документальные записи птичьих голосов, при этом пленка, на которую они записаны, была намеренно испорчена художницей с помощью химических реагентов и физического воздействия. Twittering Machines был показан на фестивале Mutek в 2019 году.

Stain – московский дуэт медиахудожников Александры Гавриловой и Сергея Титова, работающих с генеративным подходом в формате видеоинсталляций, аудиовизуальных перформансов и интерактивных сред с 2004 года и, в частности, исследующих принципы взаимодействия и субъективного восприятия природного и человеческого.

В аудиовизуальном проекте «Свечение воды» видеозапись поверхности воды, снятой при ярком солнечном свете, исследуется алгоритмическим методами, которые создают звуковые колебания и изменяют отображение видеофайла. Это исследование, вмешиваясь в документальный материал, формирует новое представление о наблюдаемом. Присутствие технологий позволяет узнать нечто новое и одновременно изменяет наблюдаемые явления реальности, факторы окружающей среды.

Олег Макаров – московский композитор, саунд-артист, медиа-художник, разработчик аппаратно-программных интерактивных систем и инструментов. Олег представит пространственный звуковой перформанс «Цикады и акриды». Это специально подготовленная электронная импровизация в смешанной технике, размышление о взаимоотношениях живых существ со средой их обитания. Записи голосов певчих цикад, мирных и успокаивающих, веками вдохновлявших поэтов, противопоставляются синтезированным звуковым фантазиям на тему нашествия саранчи, поглощающей всё на своем пути. По некоторым свидетельствам, шум, производимый в полёте стаей из нескольких миллионов насекомых, напоминает раскаты грома.

Вход свободный.
Организаторы: Plums Digital Fest (www.plumsfest.ru) – международный независимый фестиваль цифрового искусства и мультимедиа экспериментов (проходит с 2008 года).

События являются частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая проводится Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Мероприятие пройдет при поддержке платформы TECHNE – стратегического проекта ГЦСИ, посвященного инновационным и технологическим практикам в современном искусстве.


страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард, кроссовер
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
27.01.2020Премьера концерта Paraorchestrа: «Анатомия оркестра: рефракции и абстракции» и дискуссия
13.11.2019Музыкальный вечер «Ткани»: HELM, JOHN BENCE и другие
18.06.2019Фестиваль CHESS & JAZZ объявляет полный лайн-ап
18.06.2019Сергей Манукян - Джазовый вечер в отеле St.Regis
05.03.2019Акапелла Экспресс возобновляет открытые концерты - Джазовые вечера в отеле St. Regis
20.06.2018Концерт Minsk Improvisers Orchestra
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com