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Tribute to Frank Sinatra в Доме Музыки

14.02.2020


Tribute to Frank Sinatra в Доме Музыки
Накануне Международного Женского Дня - 8 марта, известный джазмен и кинокомпозитор Дмитрий Носков презентует новую концертную программу, где собраны самые популярные, а также редко исполняемые песни Фрэнка Синатры. Сложно представить музыкальный подарок лучше, чем этот концерт.

Дмитрий Носков – кинокомпозитор и певец. Автор музыки более полусотни отечественных блокбастеров («Текст», «Герой», «Т-34», «Салют – 7», «Притяжение» и др.). Два года назад ворвался в мир джаза со своей программой и одноименной оригинальной композицией «Я буду петь тебе как Фрэнк», и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Синатры.

«Всё или ничего» - это не только первая песня Фрэнка Синатры, записанная им с оркестром Гарри Джеймса в 1939 году, и давшая ему большой старт в индустрии, теперь это и название новой беспрецедентной концертной программы блистательного Дмитрия Носкова. К джазовому секстету добавятся восемь смычковых инструментов. Композиции, выбранные для программы, охватят все этапы и периоды жизни Фрэнка, о которых Дмитрий непременно расскажет в течение концерта, в присущей ему юмористической манере. Оркестровки были воссозданы известным вибрафонистом – Иннокентием Ивановым.

Вас ждёт море качественной живой музыки, утонченный юмор, интересные истории о жизни Синатры и самого Дмитрия, живого общения, и, конечно, отличительная особенность концертов Дмитрия Носкова – полное ощущение, что вы пришли на вечеринку к лучшем другу, который поёт и ведёт себя как Фрэнк Синатра!

Состав:

Дмитрий Носков - вокал,
Илья Морозов - альт-саксофон, Иннокентий Иванов - вибрафон, Григорий Сандомирский - рояль, Александр Горох - гитара, Денис Шушков - контрабас, Евгений Камкин - ударные
Струнный октет

Специальные гости:
Александр Абрамов - вокал, Виктория Каунова - вокал

4 марта 2020

Московский Международный Дом Музыки
Театральный зал

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8 (м. Павелецкая)


стиль
джаз
страна
Россия
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