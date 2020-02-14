Tribute to Frank Sinatra в Доме Музыки

Накануне Международного Женского Дня - 8 марта, известный джазмен и кинокомпозитор Дмитрий Носков презентует новую концертную программу, где собраны самые популярные, а также редко исполняемые песни Фрэнка Синатры. Сложно представить музыкальный подарок лучше, чем этот концерт.



Дмитрий Носков – кинокомпозитор и певец. Автор музыки более полусотни отечественных блокбастеров («Текст», «Герой», «Т-34», «Салют – 7», «Притяжение» и др.). Два года назад ворвался в мир джаза со своей программой и одноименной оригинальной композицией «Я буду петь тебе как Фрэнк», и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Синатры.



«Всё или ничего» - это не только первая песня Фрэнка Синатры, записанная им с оркестром Гарри Джеймса в 1939 году, и давшая ему большой старт в индустрии, теперь это и название новой беспрецедентной концертной программы блистательного Дмитрия Носкова. К джазовому секстету добавятся восемь смычковых инструментов. Композиции, выбранные для программы, охватят все этапы и периоды жизни Фрэнка, о которых Дмитрий непременно расскажет в течение концерта, в присущей ему юмористической манере. Оркестровки были воссозданы известным вибрафонистом – Иннокентием Ивановым.



Вас ждёт море качественной живой музыки, утонченный юмор, интересные истории о жизни Синатры и самого Дмитрия, живого общения, и, конечно, отличительная особенность концертов Дмитрия Носкова – полное ощущение, что вы пришли на вечеринку к лучшем другу, который поёт и ведёт себя как Фрэнк Синатра!



Состав:



Дмитрий Носков - вокал,

Илья Морозов - альт-саксофон, Иннокентий Иванов - вибрафон, Григорий Сандомирский - рояль, Александр Горох - гитара, Денис Шушков - контрабас, Евгений Камкин - ударные

Струнный октет



Специальные гости:

Александр Абрамов - вокал, Виктория Каунова - вокал



4 марта 2020



Московский Международный Дом Музыки

Театральный зал



Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8 (м. Павелецкая)