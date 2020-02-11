«Джазовая метель» в Бельско-Бяла

Зимы в наших краях в последние годы редко сопровождаются метелями, а вот в польском городе Бельско-Бяла, что расположен на юге Польши, в Силезии, метели регулярно проходят каждый год. Правда, это особые метели – джазовые. Фестиваль «Джазовая метель», она же Zadymka Jazzowa регулярно проводится каждую зиму, начиная с 1999 года. У истоков фестиваля стояли два весьма заметных в джазовой жизни Польши человека: музыкант Ян Пташин Врублевский и журналист, главный редактор журнала Jazz Forum Павел Бродовски. Сегодня Zadymka Jazzowa – один из главных польских джазовых фестивалей, здесь выступало множество звезд мирового джаза, включая Шортера, МакКой Тайнера, Хэйдена, Дэйва Дугласа, Авишаи Коэна и многих других. Последние двенадцать лет фестиваль пользуется поддержкой солидного спонсора, и, как водится, официально стал называться теперь LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa.



В этом году фестиваль состоится в 22-й раз и пройдет с 24 февраля по 1 марта. В программе фестиваля, как всегда, немало громких имен. Из зарубежных гостей в Бельско-Бяла ждут легендарного контрабасиста Рона Картера, знаменитого французского аккордеониста и бадонеониста Ришара Гальяно, блистательного интерпретатора музыки Астора Пьяццолы, лаурета Грэмми и одного из сильнейших саксофонистов современного джаза Кенни Гарретта с его квинтетом, известного немцкого трубача Тиля Бреннера, мастера world music из Туниса Дхафера Юссефа, молодую звезду российского джаза, гитариста Евгения Побожия, который выступит со своим интернациональным квартетом, британскую фанк-группу PBUG, молодую американскую саксофонистку Лакецию Бенджамин с известной нашим читателям программой, посвященной музыке Джона Колтрейна и его жены Элис Колтрейн.



Не менее представительна и команда польских музыкантов. На фестивале ждут выдающегося композитора и скрипача, автора музыки к множеству фильмов Кжесимира Денбского, юную 18-летнюю саксофонистку Марту Вайдзик и ее квартет , ансамбль EABS с программой из музыки Сан Ра и еще целый ряд исполнителей. Скучно в Бельско-Бяла в эти дни точно не будет!



Леонид АУСКЕРН