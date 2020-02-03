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Эвелин Гленни и Шотландское импровизационное трио HLK в Петербурге

03.02.2020


Эвелин Гленни и Шотландское импровизационное трио HLK в Петербурге
15 февраля в рамках Года музыки Великобритании и России джазовую программу вместе с шотландским импровизационным трио HLK исполнит в Большом зале Петербургской филармонии Эвелин Гленни – первая в мире исполнительница на ударных инструментах с успешной сольной карьерой, обладательница Grammy, потерявшая в детстве слух.

Эвелин Гленни получила музыкальное образование вопреки диагнозу, она научилась буквально «слушать телом, и стала выходить на сцену босиком, чтобы лучше воспринимать звуковые вибрации». Сегодня она – звезда мирового масштаба. Исполнительница сотрудничала с такими музыкантами, как Бьорк и Стинг, Георг Шолти и Леонард Слаткин, Мюррей Перайя и Эммануэль Акс.

Специально для Эвелин Гленни написано более 200 сочинений для ударных соло, в числе их авторов – ведущие мировые композиторы. Она – обладательница более сотни международных наград, в том числе – Polar Music Prize, офицер и кавалерственная дама Ордена Британской империи.

«Моя жизнь посвящена слушанию в самом глубоком смысле. Потеря слуха означала для меня необходимость учиться слышать иначе, исследовать особенности звука, о которых я раньше не подозревала. Потеря слуха сделала меня лучшим слушателем», – говорит Эвелин. Этому подходу к звуку посвящены снятый о ней фильм «Коснуться звука» и ее выступление на конференции TED «Как правильно слушать».

Сценическим партнером Эвелин Гленни на концерте в Петербурге станет трио HLK, объединяющее ярких, независимо мыслящих музыкантов. «Их деконструкция джазовой классики могла оказаться манерной, но вместо этого я обнаружил, что она по-настоящему сложна, бескомпромиссна, порой очень красива и, прежде всего, безмерно увлекательна. Я никогда не слышал ничего подобного и сразу же был поражен», – делился впечатлениями от выступления трио HLK известный шотландский пианист Стивен Осборн.

Концерт трио HLK и Эвелин Гленни является частью программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Эвелин Гленни и Шотландское импровизационное трио HLK

Джазовый вечер

Шотландское импровизационное трио HLK
Ричард Хэрролд - фортепиано
Энт Ло - гитара
Ричард Касс - барабаны
Эвелин Гленни - ударные (Великобритания)
Джазовые импровизации


стиль
джаз
страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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