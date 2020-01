Фестиваль «Инверсия» в Мурманске: Robocobra Quartet, On Selfhood, Kistvaen

«Инверсия» – международный аудиовизуальный фестиваль, проходящий за Полярным кругом, созданный силами мурманского коллектива кураторов и продюсеров «Фрайдеймилк».



Тема фестиваля этого года – «Цифровые нити». Артисты и кураторы размышляют над локальными и глобальными сообществами, связанными друг с другом невидимыми цифровыми нитями и представляют серию специальных работ и проектов.



В рамках программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета, будут представлены следующие аудиовизуальные перформансы:



— на открытии фестиваля 6 февраля состоится презентация проекта On Selfhood из Великобритании, его представит Marija Bozinovska Jones вместе с J.G. Biberkopf, раскрывая зашифрованные способы формирования субъективности, Marija перевоплощается в множество живых и неживых форм: от искусственного и материализованного интеллекта, геймифицированных образов до саморегулирующейся сущности в биологических и других сложных системах.



— кульминация открытия фестиваля – аудиовизуальный проект Kistvaen – атмосферный и завораживающий перформанс, берущий свое начало из древних мест Великобритании, Дартмура. Музыка, написанная Roly Porter, стирает границы между полевыми записями, народными инструментами и цифровым звучанием, в то время как уникальная сценография от Марселя Вебера дополнит ее световыми эффектами, сочетающимися с мощными кинематографическими образами.



— в субботу 8 февраля музыкальный коллектив из Белфаста, Robocobra Quartet, выступит с пост-панк и джазовой импровизацией. Сидя за барабанной установкой, Chris Ryan, вокалист, барабанщик и главный продюсер коллектива, смешивает звуки современной классической музыки, хардкора и свободного джаза, которые часто накладываются друг на друга в неожиданном исполнении.



Остальные участники фестиваля:

Øddo (RU) / dj. flugvél og geimskip (IS) / BOGUE (RU) / HC Gilje (NO) / Andreas Kühne (NL) / Полина Медведева (RU/NL) / Глеб Глонти (RU) / Trygve Luktvasslimo (NO) / Сергей Костырко (RU) / Fluc28 (RU) / Филипп Гузеев (RU) / FBTX (RU) / Андрей Птицын (RU) / Marija Bozinovska Jones (UK) & J.G.Biberkopf (NL) / Александр Вилейкис (RU) / Myrmek (CH) / Глава II (RU) / СОЮЗ (BY) / Symphocat (RU) / Signe Liden (NO) / Баренц Камерата (RU) / uncapitals: Временной cдвиг (RU/SE/DK/FI) / Hey, Gagarin! (RU) / Vera Dvale (NO) /Alina (RU)



на фото: Robocobra Quartet Credit: Filly Campbell