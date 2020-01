Первый джазовый концерт в истории Главного ботанического сада России

29 февраля в 19:00 в Главном ботаническом саду им.Н.В.Цицина РАН впервые пройдет концерт джазовой музыки: выступит оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Ляшкевича.



Коллектив избрал для себя неповторимую стилистику традиционного джаза первой половины ХХ века. Известно, что на джазовых мероприятиях царила уникальная атмосфера, именно ее стремится воссоздать на своих концертах оркестр «Столичный джаз». Программа:



Оркестр выступит с программой «Stompin’ at theSavoy. Танцы в Савойе», которая названа по одноименной композиции из репертуара оркестра «короля свинга» Бенни Гудмена. В этот вечер на сцене прозвучат композиции в аутентичных аранжировках: «Stompin’ at the Savoy», «Amapola», «Sing, Sing, Sing» и композиция в жанре «кроссовер» (на стыке жанров-классической музыки и джаза) по мотивам знаменитого каприса № 24 Никколо Паганини. Будут исполнены поистине бессмертные произведения Дюка Эллингтона разных периодов его творчества, а также произведения Гленна Миллера. В оригинальных аранжировках слушателей ждут: знаменитая композиция «Take The A Train (1943)», «East St. Louis Toodlee-oo (аранжировка 1926 года)» и фрагменты джазовых переложений классической музыки из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского и музыки к драме «Пер Гюнт» Эдварда Грига (1960). Также в аранжировках коллектива прозвучат композиции из к/ф «Серенада солнечной долины» и композиции по мотивам русской народной песни «Дубинушка» - «The Song of the Volga Boatmen», советской песни Льва Книппера «Полюшко-Поле» - «Russian Patrol» и первого фортепианного концерта П.И. Чайковского «Tchakovsky’s piano concert».



C оркестром «Столичный джаз» выступит замечательная вокалистка, лауреат джазовых конкурсов Алена Французова с композициями из репертуара великих джазовых исполнительниц Эллы Фицджеральд, Натали Коул и Марты Тилтон.