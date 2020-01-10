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Роман Мирошниченко в жюри IMA

10.01.2020


Роман Мирошниченко в жюри IMA
Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко включен в жюри американской музыкальной премии The 18th Annual Independent Music Awards (IMA).

В этом году в судейский состав вошли Том Уэйтс (Tom Waits), Роберт Смит (Robert Smith), Джо Сатриани (Joe Satriani), Зигги Марли (Ziggy Marley), The Cardigans, Мик Ральфс (Mick Ralphs), Роберта Флек (Roberta Flack), Джон Петруччи (John Petrucci), Карл Пальмер (Carl Palmer), Глория Гейнор (Gloria Gaynor) и другие.

Ежегодная музыкальная премия The Independent Music Awards (IMA) вручается с 2001 года. На сегодня это одна из самых значимых наград мировой музыкальной индустрии – наряду с Grammy, BRIT Awards и MTV Video Music Awards. Из десятков тысяч кандидатов со всего мира победители более чем в 50 номинациях определяются голосованием жюри, в состав которого входит более 80-ти значимых фигур мирового шоу-бизнеса – влиятельных критиков, известных музыкантов и продюсеров. В период с 2009 по 2018 г.г. Роману Мирошниченко удавалось четырежды стать победителем IMA. Номинантами и лауреатами премии в разные годы становились такие выдающиеся музыканты как George Benson, Jeff Healey, Larry Carlton, Meghan Trainor, Foreigner, David Sanborn, Paquito D'Rivera, Paul Wertico, Macy Gray и многие другие.

Церемония награждения 18th Annual IMA состоится 22 июня 2020 года в Нью-Йорке.


страна
Россия
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