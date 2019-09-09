Гитарист Роман Мирошниченко выиграл специальный приз Unsigned Only 2019

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Гитарист Роман Мирошниченко выиграл специальный приз Unsigned Only 2019

09.09.2019


Гитарист Роман Мирошниченко выиграл специальный приз Unsigned Only 2019
Российский гитарист Роман Мирошниченко впервые добился успеха на американском музыкальном конкурсе Unsigned Only 2019, выиграв специальный приз Honorable Mention. Пройдя жесткий отбор из более чем 6000 записей, Роман достиг выдающегося результата в категории Instrumental благодаря его авторской композиции «Alien's Electrik Dream» с альбома Ascension.

Unsigned Only - один из крупнейших в мире музыкальных конкурсов для независимых артистов, победитель которого получает приз $20 тыс.

Композиция Alien’s Electrik Dream посвящена одному из величайших гитаристов планеты Стиву Ваю, который в свою очередь, очень тепло отозвался как об альбоме, так и самом треке.

«Мои поздравления с записью! И особенно спасибо за трогательную Alien’s Dream, - писал Стив Вай. - Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!»

Роман Мирошниченко - гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн, композитор и музыкальный продюсер. Руководитель международных проектов крупнейшего в стране музыкального фестиваля “Мир Гитары”. Четырехкратный лауреат The Independent Music Awards, первый призер конкурса The 18th Annual USA Songwriting Competition. Трижды финалист британского конкурса композиторов UKSC.


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
05.09.2019Альбом легенды: на Радио JAZZ 89.1 FM прозвучат неизданные композиции Майлза Дэвиса
27.08.2019Фотограф The Beatles проведет авторскую экскурсию по выставке в Москве
16.08.2019На фестивале под Тулой лучшему гитаристу подарят уникальную копию гитары Джими Хендрикса
26.06.2019JazzWeek: впереди по-прежнему Страйкер
25.06.2019Present Perfect Festival объявляет образовательную программу
25.06.2019Роман Мирошниченко провел церемонию вручения The Independent Music Awards
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com