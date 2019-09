Гитарист Роман Мирошниченко выиграл специальный приз Unsigned Only 2019

Российский гитарист Роман Мирошниченко впервые добился успеха на американском музыкальном конкурсе Unsigned Only 2019, выиграв специальный приз Honorable Mention. Пройдя жесткий отбор из более чем 6000 записей, Роман достиг выдающегося результата в категории Instrumental благодаря его авторской композиции «Alien's Electrik Dream» с альбома Ascension.



Unsigned Only - один из крупнейших в мире музыкальных конкурсов для независимых артистов, победитель которого получает приз $20 тыс.



Композиция Alien’s Electrik Dream посвящена одному из величайших гитаристов планеты Стиву Ваю, который в свою очередь, очень тепло отозвался как об альбоме, так и самом треке.



«Мои поздравления с записью! И особенно спасибо за трогательную Alien’s Dream, - писал Стив Вай. - Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!»



Роман Мирошниченко - гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн, композитор и музыкальный продюсер. Руководитель международных проектов крупнейшего в стране музыкального фестиваля “Мир Гитары”. Четырехкратный лауреат The Independent Music Awards, первый призер конкурса The 18th Annual USA Songwriting Competition. Трижды финалист британского конкурса композиторов UKSC.