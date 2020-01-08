Джазовый конгресс 2020

13 и 14 января в зале Frederick P. Rose Hall Линкольн-Центра в Нью-Йорке состоится уже третий по счету международный джазовый конгресс, организуемый совместно Jazz at Lincoln Center и журналом JazzTimes. Предыдущий форум, состоявшийся год назад собрал 1068 участников со всего мира, обсуждавших самые актуальные события и перспективы в мире джаза по 45 направлениям.



Организаторы ожидают не меньшего по масштабу события и в этом году. В конгрессе примут участие многие из ведущих джазовых артистов мира, в числе которых Ди Ди Бриджуотер, Ури Кейн, Терри Линн Каррингтон, Регина Картер, Курт Эллинг, Кевин Юбенкс, Джон Фаддис, Бенни Грин, Ник Финцер, Моника Херциг, Грегори Хатчинсон, Шейла Джордан, Рудреш Махантхаппа, Уинтон Марсалис, Крисчен МакБрайд, Джон Пиццарелли, Тед Розенталь, Кэтрин Расселл, Бриа Сконберг, Марк Уитфилд и многие другие.



Специальную премию имени Брюса Линдвалла, традиционно вручаемую в ходе конгресса, в этом году получит д-р Барри Харрис.



Леонид АУСКЕРН