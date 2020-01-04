Джазовый фестиваль в Мюнстере

В 2019 году джазовый фестиваль в немецком Мюнстере отметил свою сороковую годовщину. После этого, в 2020-м году арт-директор фестиваля Фриц Шмукер (Fritz Schmücker) решил … нет, не взять паузу, но несколько уменьшить масштаб: вместо традиционного трехдневного действа фестивальная программа этого года уместилась в один день: 5 января. Но меньше, не значит хуже. Программа этого года интересна, как всегда. Акценты Шмукер в этот раз перенес на два фактора: в Мюнстере будут премьеры и в Мюнстере будут европейцы!



Открывает программу однодневного фестиваля в Großes Haus мюнстерского театра квинтет Koma Saxo, организованный шведским басистом Франсом Петером Эльдом с участием музыкантов из трех стран: Швеции, Финляндии и Германии. В Германии этот квинтет уже выступал, а вот французская трубачка Айрель Бессон со своим партнером-аккордеонистом Лионелем Суаресом выйдет на немецкую сцену впервые. А завершится фестиваль еще одной премьерой: в Мюнстере выступит квинтет Pipe Dream, организованный четырьмя итальянскими музыкантами и их американским коллегой – известным виолончелистом Хэнком Робертсом.



Западногерманское радио WDR Köln записывает все концерты фестиваля и планирует в феврале транслировать эти записи на WDR 3.



Леонид АУСКЕРН