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Джазовый фестиваль в Мюнстере

04.01.2020


Джазовый фестиваль в Мюнстере
В 2019 году джазовый фестиваль в немецком Мюнстере отметил свою сороковую годовщину. После этого, в 2020-м году арт-директор фестиваля Фриц Шмукер (Fritz Schmücker) решил … нет, не взять паузу, но несколько уменьшить масштаб: вместо традиционного трехдневного действа фестивальная программа этого года уместилась в один день: 5 января. Но меньше, не значит хуже. Программа этого года интересна, как всегда. Акценты Шмукер в этот раз перенес на два фактора: в Мюнстере будут премьеры и в Мюнстере будут европейцы!

Открывает программу однодневного фестиваля в Großes Haus мюнстерского театра квинтет Koma Saxo, организованный шведским басистом Франсом Петером Эльдом с участием музыкантов из трех стран: Швеции, Финляндии и Германии. В Германии этот квинтет уже выступал, а вот французская трубачка Айрель Бессон со своим партнером-аккордеонистом Лионелем Суаресом выйдет на немецкую сцену впервые. А завершится фестиваль еще одной премьерой: в Мюнстере выступит квинтет Pipe Dream, организованный четырьмя итальянскими музыкантами и их американским коллегой – известным виолончелистом Хэнком Робертсом.

Западногерманское радио WDR Köln записывает все концерты фестиваля и планирует в феврале транслировать эти записи на WDR 3.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
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