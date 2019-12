рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



Потери – 2019



По уже сложившейся традиции накануне Нового года мы вновь вспоминаем тех, с кем пришлось попрощаться в году уходящем. Музыканты близких нам направлений, с разными судьбами и с разным творческим опытом, люди, которых будет не хватать нам, остающимся. Музыка будет проводником, который продлит их жизнь в нашей памяти. Пусть она звучит для живых. Ее создателей мы постараемся вспомнить поименно…



Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми, 21.4.1955 – 1.1.2019) – российский рок-музыкант, клавишник и композитор. Участник группы «Автограф», основатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье».



Эрик Хэйдок (Eric John Haddock, 3.2.1943 – 5.1.2019) – английский рок-музыкант, бас-гитарист, работал в группе The Hollies в 1962 – 1966 годах.



Джозеф Джармен (Joseph Jarman, 14.9.1937 – 9.1.2019) – американский джазовый саксофонист в сфере фри-джаза, участник Art Ensemble Of Chicago. Буддистский священник.



Вилли Мерфи (Willie Murphy, 17.11.1943 – 13.1.2019) – американский блюзмен, пианист и певец, создатель группы Willie and the Bees, работал с Бонни Райт.



Мишель Легран (Michel Jean Legran, 24.2.1932 – 26.1.2019) – крупнейший французский композитор, бэнд-лидер и пианист, работавший, как в джазе, так и в академической музыке. Автор музыки ко многим кинофильмам.



Хэролд Брэдли (Harold Ray Bradley, 2.1.1926 – 31.1.2019) – американский гитарист в сфере музыки кантри и рока, участни множества студийных записей в Нэшвилле.



Гай Уэбстер (Guy Michael Webster, 14.9.1939 – 5.2.2019) – американский фотограф, классик рок-фотографии звезд 60-х годов, от Rolling Stones до The Doors.



Олли Линдхольм (Olli Lindholm, 19.3.1964 – 12.2.2019) – финский певец и гитарист в сфере рока и панк-рока, выступал с группами Yo и Appendix.



Конни Джонс (Conrad Rodman “Connie” Jones III, 1934 – 13.2.2019) – американский джазовый трубач и корнетист новоорлеанского направления.



Кофи Бербридж (Kofi Burbridge, 22.9.1961 – 15.2.2019) – американский клавишник и флейтист, участник блюз-роковой группы Tedeschi Trucks Band.



Этель Эннис (Ethel Ennis, 28.11.1932 – 17.2.2019) – американская джазовая певица традиционного направления и мэйнстрима



Дороти Мазука (Dorothy Mazuka, 3.9.1935 – 23.2.2019) – южноафриканская джазовая певица зимбабвийского происхождения.



Айра Гитлер (Ira Gitler, 18.12.1928 – 23.2.2019) – крупнейший американский джазовый журналист, историк джаза и писатель, автор ряда книг о джазе и о хоккее с шайбой



Андре Превин (Andreas Ludwig Priwin, 6.4.1929 – 28.2.2019) – американский дирижер, пианист и композитор немецкого происхождения. Широко известен работами для кино.



Кит Флинт (Keith Charles Flint, 17.9.1969 – 4.3.2019) – английский вокалист и танцор, участник группы электронного рока The Prodigy. Покончил собой.



Жак Лузье (Jacques Loussier, 26.10.1934 – 5.3.2019) – французский джазовый пианист, известен джазовыми обработками академической музыки



Джеймс Дапоньи (James Dapogny, 3.9.1940 – 6.3.2019) – американский джазовый пианистб бэнд-лидер и историк традиционного джаза



Эдди Тейлор-мл (Eddie Taylor Jr, 27.3.1972 – 8.3.2019) – американский блюзовый гитарист и композитор чикагского стиля и блюз-рока



Вера Била (Věra Bílá, 22.5.1954 – 12.3.2019) – чешская цыганская вокалистка, «Элла Фитцджеральд» джипси-джаза.



Квабена Нкетия (Joseph Hanson Kwabena Nketia, 22.6.1921 – 13.3.2019) – композитор и этномузыколог из Ганы, крупнейший исследователь традиционной африканской музыки



Берни Торме (Bernie Torme, 18.3.1952 – 17.3.2019) – ирландский гитарист и певец, участник группы Atomic Rooster, работал с Яном Гилланом и Оззи Осборном



Вольфганг Мейер (Wolfgang Meyer, 13.8.1954 – 17.3.2019) – немецкий кларнетист и педагог, работавший в сфере академической музыки и джаза



Эйнар Иверсен (Einar “Pastor’n” Iversen, 27.7.1930 – 3.4.2019) – норвежский джазовый пианист, сын пастора – отсюда прозвище, один из основоположников норвежского джаза после 2 мировой войны.



Дэйви Уильямс (Davey J. Williams, 1952 – 5.4.2019) – американский фри-джазовый гитарист и экспериментатор



Иб Глиндеманн (Ib Niels Carl Glindemann Nielsen, 27.9.1934 – 5.4.2019) – датский джазовый бэнд-лидер и композитор, руководил Glindemann Orchestra, работавшим в манере Стена Кентона



Дмитрий Савицкий (Дмитрий Петрович Савицкий, 25.1.1944 – 11.4.2019) – русский писатель, поэт, ведущий джазовой программы «Радио Свобода». После эмиграции жил во Франции.



Дэйв Сэмюэлс (Dave Alan Samuels, 9.10.1948 – 22.4 2019) – американский джазовый вибрафонист и маримбист, долгие годы работавший в Spyro Gyra.



Сол Ягед (Sol Yaged, 8.12.1922 – 11.5.2019) – американский джазовый кларнетист стиля свинг, последователь Бенни Гудмена.



Дорис Дэй (Doris Mary Ann Kappelhoff, 3.4.1922 – 13.5.2019) – американская джазовая певица в стиле свинг, работала с оркестрами Боба Кросби и Леса Брауна. Известная голливудская кинозвезда.



Тони Гловер (David Curtis Glover, 7.10.1939 – 29.5.2019) – американский блюзовый гармошечник и вокалист. Наиболее известен выступлениями в трио Koerner, Ray & Glover.



Доктор Джон (Malcolm John Rebennack Jr., 20.11.1941 – 6.6.2019) – виднейший американский пианист, певец и композитор синтетического стиля, сказавший свое слово в блюзе, джазе, психоделическом роке и поп-музыке.



Карл-Хайнц Миклин (Karlheinz Miklin, 3.11.1946 – 15.6.2019) – австрийский джазовый саксофонист и флейтист стиля пост-боп.



Леонид Нарушевич (1964 – 19.6.2019) – белорусский музыкант-импровизатор, отец этого направления в Беларуси. Создатель группы «Князь Мышкин».



Гэри Данкен (Eugene Duncan, Jr., Gary Ray Grubb, 4.9.1946 – 29.6.2019) – американский рок-гитарист и певец, участник групп The Brogues и Quicksilver Messenger Service.



Жуан Жильберту ( João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, 10.6.1931 – 6.7.2019) – знаменитый бразильский певец, гитарист и композитор, один из основоположников босса-новы.



Рууд Якобс (Rudolf "Ruud" Jacobs, 3.5.1938 – 18.7.2019) – голландский джазовый контрабасист стиля боп, музыкальный продюсер.



Арт Невилл (Arthur Lanon Neville, 17.12.1937 – 22.7.2019) – американский певец и клавишник из Нового Орлеана, играл в The Neville Brothersсмесь блюза, фанка и музыки соул



Боб Уилбер (Robert Sage Wilber. 15.3.1928 – 4.8.2019) – видный американский кларнетист, саксофонист и бэнд-лидер традиционного и свингового джаза.



Дэнни Дойл (Daniel Doyle, 28.4.1940 – 6.8.2019) – один из ведущих ирландских фолк-сингеров



Дэвид Берман (David Cloud Berman, 4.1.1967 – 7.8.2019) – американский рок-гитарист, певец и сонграйтер, лидер инди-рок группы Silver Jews. Покончил собой.



Эрлинг Виклунд (Erling Sachs Wicklund, 7.7.1944 – 8.8.2019) – норвежский джазовый тромбонист, композитор, журналист, ведущий джазовых радиопрограмм



Хоссам Рамзи (Hossam Ramzy, 15.12.1953 – 10.9.2019) – египетский перкуссионист и композитор, на Западе известен своими работами с Джимми Пейджем и Робертом Плантом.



Вик Фогель (Victor Stefan Vogel, 3.8.1935 – 16.9.2019) – канадский джазовый пианист, дирижер и композитор, играл также на тромбоне. Один из виднейших джазменов Монреаля.



Хэролд Маберн – мл. (Harold Mabern Jr., 20.3.1936 – 17.9.2019) – американский джазовый пианист, видный мастер пост-бопа.



Лэрри Уоллис (Larry Wallis, 19.5.1949 - 19.9.2019) – английский рок-гитарист и автор песен. Играл в группах Pink Fairies и Motörhead.



Гия Канчели (Гия Александрович Канчели, 10.8.1935 – 2.10.2019) – крупнейший грузинский композитор, пианист и педагог академического стиля, автор музыки к ряду кинофильмов.



Джинджер Бейкер (Peter Edward "Ginger" Baker, 19.8.1939 – 6.10.2019) – английский барабанщик и автор песен. Один из самых ярких музыкантов в истории рока. Играл в Cream.



Мильчо Левиев (Milcho Leviev, 19.12.1937 – 12.10.2019) – крупнейший джазовый музыкант Болгарии, пианист и композитор.



Ян Эрик Конгсхауг (Jan Erik Kongshaug, 4.7.1944 – 5.11.2019) – норвежский джазовый гитарист и знаменитый звукорежиссер, один из создателей «звука ЕСМ».



Иван Максимович (Ivan 'Ivica' Maksimović, 12.8.1962 - 7.11.2019) – сербский рок и фолк-гитарист. Участник групп Metro и No Smoking Orchestra



Ян Бырчек (Jan A. Byrczek, 15.6.1936 – 10.11.2019) – польский и американский джазовый контрабасист, критик, основатель журнала Jazz Forum.



Джерри Херман (Jerry Herman, 10.7.1931 - 26.12.2019) – американский композитор и поэт, автор знаменитых мюзиклов «Хэлло Долли» и «Молоко и мед».



Леонид АУСКЕРН



Леонид АУСКЕРН





