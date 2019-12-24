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27 февраля 2020 - V Фестиваль фламенко Flamencura - Гала-концерт



Магия фламенко в Москве! В феврале 2020 года в Москве пройдет уже V Фестиваль фламенко «Flamencura». Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия и мастерство артистов. Настоящий адреналиновый коктейль! Зимнюю Москву наполнят звуки знойной Андалусии. Фестиваль фламенко. Фестиваль музыки. Фестиваль жизни, в самом ярком её проявлении. Viva la vida! Viva la «Flamencura»!



Фестиваль фламенко «Flamencura» открывает мир фламенко для российского слушателя с новой стороны. Звёзды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность фестиваля – «Flamencura» делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, включающего также и искусство канте (пения) и танца. За прошедшие годы более 200 артистов со всей России приняли участие в фестивале.



27 февраля в концертном зале Театриума на Серпуховке состоится торжественный Гала-концерт фестиваля, в котором примут участие коллектив «Flamenсura» совместно с испанским кантаором (певцом фламенко) Miguel Fernandez, а также избранные участники фестиваля. Тут же состоится церемония награждения лауреатов фестиваля, события которого пройдут с 24 по 27 февраля на разных столичных площадках.



Специальный гость фестиваля:

Мигель Фернандес с раннего детства начал петь фламенко. Интерес к фламенко перешел к нему от отца - певца Хосе Кортес "Pansequito". В 13 лет Мигель побеждает на фестивале пения Фандангос в Барселоне, а год спустя принимает участие в своем первом конкурсе певцов. В 16 лет он начал свою творческую карьеру в составе группы «Son Como Son», выступая с концертами по всей Испании. Также он участвует в Конференциях фламенко в различных каталонских университетах совместно с доктором Хосе Кандадо Каллеха. В 2004 Мигель впервые участвует в записи альбома с группой Sabor de Gracia в альбоме "El Mundo Baila". С этой же группой он снимался в документальном фильме “El Gran Gato”. В 2006 Мигель принял участие в фестивале пения Manlleu (El Candil), и вышел в финал в 2-х номинациях.

В 2012 году Мигель совершил европейское турне с певцом "Van Van" Майито Ривера и группой Son Como Son. Позже он принимал участие в записи таких артистов как: Desembre Congelat, Ginesa Ortega, Sam Lander, Las Migas, Blas Córdoba и др. В том числе в альбоме Алексея Стародубцева 2016 года. Мигель продолжает свою карьеру в качестве певца в различных группах: De Cajón, Son Como Son, Son de Tacón, Babel, Oleandole, DMigueles, Jesús de Joaquín “Puchero” и др.



О фестивале

С 2016 года в фестивале «Flamencura» приняли участие около 200 артистов из Москвы, Санкт – Петербурга, Твери, Ржева, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Харькова, Барселоны, Кадиса, Мадрида, Брюсселя и других городов. Фестиваль принимал и солистов, и малые составы, и большие коллективы, среди которых было много детей и взрослых. На фестивале выступали гитаристы, певцы, танцоры, струнный квартет, пианисты, арфисты, флейтисты, перкуссионисты и другие деятели культуры фламенко. За все это время команде фестиваля удалось поднять «на поверхность» и раскрыть множество талантов людей, которые находятся далеко за пределами столицы, но любят и продвигают культуру фламенко в России.



Алексей Стародубцев - создатель и руководитель проекта «Flamencura», президент фестиваля "Flamencura", композитор, гитарист, пианист, руководитель музыкального коллектива "Flamencura". Алексей с раннего детства занимался пением и игрой на фортепиано. И только обучаясь на кафедре теории музыки в Академическом Музыкальном Училище при Консерватории им. Чайковского, много сочиняя в то время, он впервые взял в руки гитару. В это же время состоялась первая поездка в Испанию, которая и стала решающей в выборе дела жизни. После той поездки Алексей регулярно каждый год посещал классы в Испании у разных мастеров гитары фламенко. Сочинил и записал первые два альбома с участием артистов фламенко Барселоны. Третий альбом был записан уже наполовину в России на своей студии, а наполовину в Испании. Стародубцев учился у известнейших гитаристов Испании (Puchero, Chicuelo, David Cerreduela). Всего Алексей записал 4 альбома авторской музыки, которые на сегодняшний день являются почти единственными в области именно авторской музыки фламенко в России.



Музыкальный коллектив «Фламенкура» вобрал в себя лучшее, что можно найти в России в жанре фламенко. Это выдающиеся артисты, танцоры и музыканты, чье творчество также высоко оценено испанцами. Концерт коллектива «Фламенкура» под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева – это удовольствие для слуха и для души. Это изысканная авторская музыка и традиционное фламенко в великолепном исполнении. Музыканты сочиняют авторские летры, композиции и развернутые сценографические номера с танцами.



27 февраля Flamencura и Miguel Fernandez исполнят авторские композиции А. Стародубцева, а также вокальные композиции Мигеля. Только авторский материал.



Музыкальный коллектив «Flamencura» 27 февраля выступит в составе:

гитарист, пианист и композитор Алексей Стародубцев.

певица Татьяна Шишкова – «Лучший голос фламенко России»,

перкуссионист Сергей Коняев,

танцор Степан Прибытко,

бас-гитарист Роман Вертягин,

певица и пальмеро Светлана Рудник,

струнная группа,

а также специальные гости.



стиль

этно

страна

Испания, Россия

музыкальный стиль

фламенко Расскажи друзьям:





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