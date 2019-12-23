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Зимний тур Игоря Бутмана по США

23.12.2019


Зимний тур Игоря Бутмана по США
Игоря Бутмана в Штатах любят. Саксофонист, бэнд-лидер и продюсер, игравший с Дэйвом Брубеком, Чиком Кориа, Лайонелом Хэмптоном, Гровером Вашингтоном и Уинтоном Марсалисом, стал для американцев настоящим послом российского джаза. Вот как, к примеру, отзывается о нем Уинтон Марсалис: «Мне нравится, как играет Игорь Бутман, и я очень люблю его лично. Он фантастически чувствует музыку и столь же чуток к людям. Это феноменальный музыкант». В России Игорь был продюсером многих крупных джазовых фестивалей, является владельцем джаз-клуба в Москве, признанного Downbeat одним из лучших в мире. В 2018 году вместе с Херби Хэнкоком Бутман был арт-директором празднования Международного дня джаза в Санкт-Петербурге.

А зимой 2020 года Игорь Бутман везет свой Moscow Jazz Orchestra в Нью-Йорк, где с 30 января по 2 февраля даст четыре концерта в знаменитом клубе Blue Note. В состав его оркестра из шестнадцати музыкантов, который Downbeat называет «командой виртуозов», входят пианист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, альт-саксофонисты и флейтисты Антон Чекуров и Илья Морозов, играющий на тенор и сопрано-саксофоне Даниил Никитин, трубачи Александр Беренсон, Павел Жулин, Иван Акатов и Гайк Григорян, тромбонисты Сергей Доженков, Олег Бородин и Павел Овчинников, бас-тромбонист Николай Шевнин, ударник Эдуард Зизак и контрабасист Сергей Корчагин. Сам маэстро играет на трех видах саксофонов: теноре, альте и сопрано. После нью-йоркских концертов, уже более узким составом, со своим квинтетом Бутман выступит в Балтиморе (5 февраля), Катлер-Бэй (7 февраля), Чикаго (9 февраля), Бостоне (12 февраля) и Анн Арборе (13 февраля). В этом комбо ему ассистируют Побожный, Аккуратов, Корчагин и Зизак. Тут надо отметить двух «молодых львов» российского джаза, играющих у Игоря Бутмана: это Побожный, победитель конкурса гитаристов, организованного Институтом Херби Хэнкока и Аккуратов, пианист и вокалист, обладатель 2 приза на вокальном конкурсе им. Сары Воэн в 2018 году.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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