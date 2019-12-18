100-й релиз MoonJune Records

15 января 2020 года нью-йоркский лейбл MoonJune Records выпускает свой первый в новом году альбом. Им станет новая работа прекрасного немецкого гитариста Маркуса Рейтера (Markus Reuter) под названием Truce. Маркус сделал этот альбом в формате трио с участием итальянского басиста Фабио Трентини и лондонского израильтянина, ударника Асафа Сиркиса. Как и многие последние записи MoonJune Records, этот проект, который наверняка порадует поклонников мощного и виртуозного гитарного звучания, записывался в мае 2019 года, в знаменитой уже студии La Casa Murada, оборудованной в старинном средневековом доме в окрестностях Барселоны.



Примечателен альбом еще и тем, что он станет юбилейным, сотым релизом MoonJune Records. За сравнительно небольшой срок эта компания, созданная Леонардо Павковичем, потрясающим энтузиастом, горячо преданным музыке, превратилась в один из самых влиятельных лейблов, котирующимся в опросах критиков и журналистов в одном ряду с такими легендами, как ЕСМ и Blue Note. Основная сфера интересов MoonJune Records - это музыка на грани прог-рока и джаза, неизменно креативная и интересная. Девиз же лейбла выглядит так: «Прогрессивная музыка, исследующая границы джаза, рока, этно, авангарда и неизвестного». Павкович сумел создать преданный лейблу круг креативных музыкантов, ставших подлинными единомышленниками.



Леонид АУСКЕРН