Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова «MIRAIF» в программе «Я люблю…»

Мариам Мерабова впервые представит обновлённую программу «Я люблю…» 5 января 2020

года в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре в Москве!



Певица Мариам Мерабова – это глубокий бархатный голос, которому подвластно

исполнение абсолютно любой музыки! В её репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз

абсолютно естественно переплетается с авангардом. Вот уже много лет мощный чарующий

вокал харизматичной Мариам является визитной карточкой проекта «MIRAIF», основанного

ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым.

На счету у проекта уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов,

концерты на самых заметных площадках России и Европы.



Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с великим Игорем Брилем. Маэстро

лично пригласил молодую певицу выступить вместе. Мариам Мерабова – неоднократная

участница джазовых фестивалей CITYJAZZ, «Усадьба Джаз» в подмосковном

Архангельском, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и других крупных

российских и международных проектов. Также Мариам является постоянным резидентом

проекта JAZZPORT.



По мнению одного из основателей группы «Queen», Брайана Мэя, из всех российских певиц

только Мариам Мерабова смогла по-настоящему исполнить такую сложнейшую партию, как

роль «Killer Queen» в мюзикле группы «We will Rock you».



За время своей карьеры Мариам успела поработать и выступить с такими мастерами

российской и мировой джазовой сцены как Вячеслав Горский, Сергей Чипенко, Филл Пери,

Эрик Мариенталь, Риччи Коул, Кэвин Махогани, Саския Лару, Григорий Файн и многими

другими.



Имея огромный многолетний опыт бэк-граунда с самыми лучшими исполнителями страны

имя Мариам Мерабовой стало настоящим профессиональным брэндом, поэтому именно её

голос блистал в разные годы на бэк-вокале международного конкурса “Eurovision Song

Contest” у Димы Билана, Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и Евы Ривас!



Мариам стала одной из самых ярких участниц 3 сезона проекта "Голос", где состоялся ее дебютный эфир на Первом канале, и вся страна услышала бессмертный хит Georgia On My Mind в фантастическом исполнении певицы. Выступление Мариам стало одним из сильнейших номеров на слепых прослушиваниях проекта!



Проект Армена Мерабова «MIRAIF» и Мариам Мерабова. Голос, который невозможно

забыть!



Начало в 20.30

Концертный зал МИР

Адрес: Цветной бульвар, д. 11, стр. 2