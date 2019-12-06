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Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова «MIRAIF» в программе «Я люблю…»

06.12.2019


Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова «MIRAIF» в программе «Я люблю…»
Мариам Мерабова впервые представит обновлённую программу «Я люблю…» 5 января 2020
года в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре в Москве!

Певица Мариам Мерабова – это глубокий бархатный голос, которому подвластно
исполнение абсолютно любой музыки! В её репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз
абсолютно естественно переплетается с авангардом. Вот уже много лет мощный чарующий
вокал харизматичной Мариам является визитной карточкой проекта «MIRAIF», основанного
ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым.
На счету у проекта уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов,
концерты на самых заметных площадках России и Европы.

Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с великим Игорем Брилем. Маэстро
лично пригласил молодую певицу выступить вместе. Мариам Мерабова – неоднократная
участница джазовых фестивалей CITYJAZZ, «Усадьба Джаз» в подмосковном
Архангельском, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и других крупных
российских и международных проектов. Также Мариам является постоянным резидентом
проекта JAZZPORT.

По мнению одного из основателей группы «Queen», Брайана Мэя, из всех российских певиц
только Мариам Мерабова смогла по-настоящему исполнить такую сложнейшую партию, как
роль «Killer Queen» в мюзикле группы «We will Rock you».

За время своей карьеры Мариам успела поработать и выступить с такими мастерами
российской и мировой джазовой сцены как Вячеслав Горский, Сергей Чипенко, Филл Пери,
Эрик Мариенталь, Риччи Коул, Кэвин Махогани, Саския Лару, Григорий Файн и многими
другими.

Имея огромный многолетний опыт бэк-граунда с самыми лучшими исполнителями страны
имя Мариам Мерабовой стало настоящим профессиональным брэндом, поэтому именно её
голос блистал в разные годы на бэк-вокале международного конкурса “Eurovision Song
Contest” у Димы Билана, Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и Евы Ривас!

Мариам стала одной из самых ярких участниц 3 сезона проекта "Голос", где состоялся ее дебютный эфир на Первом канале, и вся страна услышала бессмертный хит Georgia On My Mind в фантастическом исполнении певицы. Выступление Мариам стало одним из сильнейших номеров на слепых прослушиваниях проекта!

Проект Армена Мерабова «MIRAIF» и Мариам Мерабова. Голос, который невозможно
забыть!

Начало в 20.30
Концертный зал МИР
Адрес: Цветной бульвар, д. 11, стр. 2


страна
Россия
музыкальный стиль
фанк, фьюжн
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