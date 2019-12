Хотите знать, что такое джазовый алфавит? Пожалуйста, он перед Вами:A – Armstrong LouisB – Basie CountC – Coltrane JohnD – Davis MilesE – Ellington DukeF – Fitzgerald EllaG – Gordon DexterH – Holiday BillieI – Israels ChuckJ – Jacquet IllinoisK – Krupa GeneL – Lateef YusefM – Monk TeloniusN – Norvo RedO – O’Day AnitaP – Parker CharlieQ – Quebec IkeR – Reinhardt DjangoS – Strayhorn BillyT – Teagarden JackU – Urbaniak MichalV – Vaughan SarahW – Williams Mary-LouX – Xiques EdY – Young LesterZ – Zawinul JoeУ Вас он ассоциируется с другим набором имен? Что ж, это индивидуально. А в приведенном выше варианте его увидел американский горячий поклонник джаза и художник Нил Шапиро (Neil Shapiro), придумавший и выпустивший книгу – альбом с портретами 26-ти гигантов джаза и кратким текстом к ним под названием The Jazz Alphabet. An Illustrated Look at 26 Jazz Greats, from A-to-Z. Отдельно поклонники могут приобрести и набор этих портретов в формате 11х17 дюймов, в рамочке или без. Если кого-то заинтересует эта оригинальная работа, подробности приобретения можно узнать на сайте https://www.jazzalphabet.com/