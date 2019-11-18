Blue Note заключила контракт с Artemis

Artemis, а по-русски Артемида, богиня из древнегреческой мифологии, сестра Аполлона, покровительница охоты, плодородия и женского целомудрия. Уж не знаю, почему имя этой строгой и неприступной вечной девицы выбрали в качестве названия своего коллектива семь знаменитых джазвумен, сформировавших настоящую супер-группу под названием Artemis. В нее вошли пианистка (и, заодно, музыкальный руководитель коллектива) Рени Роснес (Renee Rosnes), кларнетистка Анат Коэн (Anat Cohen), тенор-саксофонистка Мелисса Альдана (Melissa Aldana), исполнительница на трубе Ингрид Йенсен (Ingrid Jensen), басистка Норико Уеда (Noriko Ueda), барабанщица Эллисон Миллер (Allison Miller) и вокалистка Сесиль МакЛорин Сальвант (Cécile McLorin Salvant). Многим эти имена скорее всего знакомы, но, на всякий случай, напомню, что Анат Коэн и Сесиль МакЛорин Сальвант из года в год признаются лучшими по своему профилю в опросах Ассоциации джазовых журналистов. Так что, никаких преувеличений: Artemis – это действительно супер-группа, да еще и интернациональная: исполнительницы представляют США, Канаду, Францию, Чили, Израиль и Японию.



7 декабря Artemis выступает в знаменитом Карнеги-Холл, а на год 2020-й, согласно контракту, подписанному с лейблом Blue Note Records, намечен выпуск дебютного альбома коллектива. Впервые девушки выступили вместе на ряде европейских фестивалей в 2017 году, а летом 2018 года на фестивале в Ньюпорте их услышал шеф Blue Note Дон Уоз. Он описывает свои впечатления в самых восторженных тонах: «Солнечным августовским днем 2018 года я был среди тысяч фэнов, собравшихся на ньюпортском джазовом фестивале, которых потрясло выступление Artemis. Хотя каждая из участниц этой супер-группы – настоящий джазовый титан, эти невероятные музыканты принадлежат к тому редкому типу коллективов, где целое больше, чем сумма его и без того выдающихся частей. Их музыкальный язык сложен, эмоционален и эффектен, а мастерство постоянно растет».



Леонид АУСКЕРН