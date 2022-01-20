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ZKHR - «Pieces for Double Bass & Piano»

20.01.2022


ZKHR - «Pieces for Double Bass & Piano»
Неоклассика, где использована вся мощь контрабаса и все технические возможности инструмента, в сопровождении фортепиано и эмбиентной электронной музыки.

1 марта 2022 г. ZKHR анонсировал выход полноформатного альбома «Pieces for Double Bass & Piano». Для контрабаса написано мало произведений. В этой работе артист обещает по-новому раскрыть возможности контрабаса, найти экспериментальные образы и изменить представления слушателей о самой фундаментальной функции этого величественного музыкального инструмента.

Альбом состоит из 9 композиций. Партия контрабаса записана самим автором, а партия фортепиано записано Камиллой Леоненковой, студенткой РАМ им. Гнесиных.

Пьесы, представленные на пластинке, плавно перетекают друг в друга, создавая ощущение бесконечной истории. Композитор, движениями смычка, передает чувства и переживания лирического героя, с помощью звуков описывает мир, наполненный особой грустью и романтизмом. Романтизмом живописно-странным, нарушающим привычную форму, раскрывающуюся в том, что на первый взгляд выглядит громоздким и мощным.

В полумрак, скованный задумчивой тишиной, откуда-то издалека проникают звуки контрабаса и фортепиано. Эти звуки спокойно и уверенно заполняют все пространство, отвлекая слушающего от рутинного и обыденного, приглашая в мир меланхолии и размышлений о чем-то действительно важном.

Именно так можно кратко описать атмосферу, которую своим творчеством создает талантливый композитор Захар Зайцев, нарушая классические композиторские традиции, скрывающийся под творческим псевдонимом ZKHR.

Музыкант успешно совмещает сольное творчество с участием в проектах разноплановых исполнителей. Так бас-гитару Захара можно услышать в записях рок-групп TargetAudience, Animatronika, контрабас - в акустической версии TheSolarburst либо в сочетании с никельхарпой и арфой в репертуаре фолк-коллектива Opletai, фортепиано звучит в песнях Наталии Дрепиной и инди-поп исполнительницы Дарьи Лойтер (лидер группы LOAD).

Талант ZKHR был замечен далеко за пределами России. Дебютный альбом композитора под названием «Ride» был тепло принят международными СМИ: португальским Threshold Magazine, немецким Kulturforum, французским totoromoon. Захар сотрудничает с мексиканским художником René Villarreal, записал музыкальное сопровождение к рекламе испанского дизайнера María José García и американского дизайнера Lory Sun Artistry. В 2021 г. после выпуска из PopakademieinBaden-Württemberg, Захар Зайцев начал сотрудничество с немецким музыкантом JonDarco.

Автором обложки выступила художник и иллюстраторАнна Михайлова, известная своими иллюстрациями для книг издательства Самокат «Герман» и «Рыбы не тают», оформлением медиапорталов «Такие дела», «Батенька, да вы трансформер», сотрудничеством с джаз клубом Алексея Козлова и участием в российских и международных арт фестивалях (Fumetto comix-festival, Typomania, MorsFest, Non/Fiction).


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка
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