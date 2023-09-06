Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет концерт Fatime Songoro и Sanchillo Atmosphere band

14 сентября, 20.00

Москва, Переведеновский пер., 18, зал «Оливье».

14 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика» впервые на одной сцене выступят Fatime Songoro и Sanchillo Atmosphere band.

О музыкантах:

Fatime Songoro (Венгрия - Танзания - Конго)

Фатиме Сонгоро родилась и выросла в Будапеште и сочетает корни из Венгрии, Танзании и Конго. Фатиме - саксофонистка, композитор и педагог. В её музыке красиво сплелись венгерская и африканская музыкальные традиции. Она участвует в самых разнообразных проектах по всему миру. Любимое направление Фатиме — экспериментальная импровизация.

Sanchillo Atmosphere band (Москва)

Музыку Sanchillo Atmosphere band можно описать "как безответственная импровизация с дурацкой и великолепной жизнью". Обрывки воспоминаний, давно забытых мотивов и фраз превращаются в монотонное, очаровывающее, вращающее пространство транс контрабаса, гитары и барабанов.