Royal Blood в клубе "Морзе"

1 августа 2019 года в новом клубе-фестивале «МОРЗЕ» выступит ультрамодный британский дуэт ROYAL BLOOD. Музыкантывпервые приедут в Петербург в рамках европейского тура по пути с фестиваля в Хельсинки на московский Пикник Афиши. Бас-гитарист и вокалист Майк Керр и ударник Бен Тэтчер демонстрируют на сцене сочное сочетание старого доброго блюз-рока и гаражного рока. Музыканты выдают мощный многоступенчатый звук, заполняя пространство на 100%. Вокальная вакханалия сменяется басами, в которых буквально вязнешь. Вся эта "королевская кровь" – впервые в Петербурге и только для вас, не пропустите!



Клуб «МОРЗЕ» находится по адресу: Санкт-Петербург,

Севкабель Порт, Гавань Васильевского острова,

Кожевенная линия, 40, 199106