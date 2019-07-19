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Royal Blood в клубе "Морзе"

19.07.2019


Royal Blood в клубе Морзе
1 августа 2019 года в новом клубе-фестивале «МОРЗЕ» выступит ультрамодный британский дуэт ROYAL BLOOD. Музыкантывпервые приедут в Петербург в рамках европейского тура по пути с фестиваля в Хельсинки на московский Пикник Афиши. Бас-гитарист и вокалист Майк Керр и ударник Бен Тэтчер демонстрируют на сцене сочное сочетание старого доброго блюз-рока и гаражного рока. Музыканты выдают мощный многоступенчатый звук, заполняя пространство на 100%. Вокальная вакханалия сменяется басами, в которых буквально вязнешь. Вся эта "королевская кровь" – впервые в Петербурге и только для вас, не пропустите!

Клуб «МОРЗЕ» находится по адресу: Санкт-Петербург,
Севкабель Порт, Гавань Васильевского острова,
Кожевенная линия, 40, 199106


стиль
блюз
страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
блюз-рок
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