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стильджаз
странаБеларусь
''Арсенал'' Алексея Козлова в Минске
12.11.2019
|Джазовый концерт ансамбля ''Арсенал'' Алексея Козлова при участии Марка Юсима
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Алексей Козлов – фигура в музыке легендарная, он по праву считается первым среди равных. Его жизнь и творчество оказало громадное влияние на развитие музыки в СССР.Он увлёкся джазом в 10 лет и создал своё направление в джазе, объединив ничем не ограниченную свободу импровизации с уникальным музыкальным почерком.
Его музыку ни с чем не перепутаешь: своеобразные, многоуровневые ритмические конструкции, непредсказуемые гармонические комбинации, виртуозные импровизации… Такую музыку практически невозможно записать, пользуясь обычными нотными знаками. Пожалуй, ее вообще невозможно написать каким-либо классическим способом...
В программе прозвучат композиции Алексея Козлова, ставшие хитами и произведения из долгой творческой истории. Сам автор расскажет своей музыкой, когда и при каких обстоятельствах были созданы и записаны эти пьесы.
30 ноября 2019 года
Центральный Дом Офицеров
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Россия
музыкальный стильфьюжн
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