Фестиваль Джанго Рейнхардта в Нью-Йорке

Двадцать лет назад продюсер из Нью-Йорка Пат Филлипс и ее муж, итальянский дирижер и продюсер Этторе Страта основали фестиваль, посвященный музыке великого джазового гитариста Джанго Рейнхардта. Виртуоз гитары с неподражаемой техникой, этот бельгийский цыган стал первым европейцем, чье мастерство покорило родину джаза. Вместе с французским скрипачом Стефано Грапелли в 30-х и 40-х годах прошлого века они со своим ансамблем Quintette du Hot Club de France создали непревзойденные образцы горячего свингового джаза. Вместе с тем Джанго считают основателем целого направления, получившего название «цыганский джаз» или, как его называют во Франции, «джаз-мануш». Творчество Джанго не потеряло своей актуальности до сих пор и породило целую школу цыганского джаза, представители которого задают тон на проводящихся ежегодно с того самого 1999 года в знаменитом нью-йоркском клубе Birdland фестивалях, а также концертных турах по всей Америке.



В этом году фестиваль, которым по-прежнему руководит Пат Филлипс-Страта (ее муж ушел из жизни в 2015 году), пройдет, как обычно, в клубе Birdland с 12 по 17 ноября. Хэдлайнером фестиваля станет ведущий на сегодня цыганский гитарист из Франции Дорадо Шмитт (Dorado Schmitt), который будет выступать здесь с ансамблем The Django Festival All-Stars. Коллектив этот состоит преимущественно из членов одной большой музыкальной семьи. Вместе с Дорадо Шмиттом играют его сыновья, также гитаристы, Самсон Шмитт и Амати Шмитт, а также племянники – Франко Мерштейн (ритм-гитара) и Джино Роман (контрабас). Кроме них, в ансамбль входят такие виртуозы, как Людовик Беер, играющий на аккордеоне и аккордине, и скрипач Пьер Бланшар. Вместе с гостями каждый день на сцену клуба будут выходить и их американские коллеги: саксофонисты Грейс Келли (12 ноября), Тим Рис (14 ноября), Джоэль Фрам (17 ноября), кларнетист Кен Пепловски (13 ноября) и пианист Роджер Келлауэй (15 и 16 ноября).



«Одни из лучших в мире музыкантов» - так отозвался о The Django Festival All-Stars знаменитый киноактер Леонардо Ди Каприо. С ним трудно не согласиться.



Леонид АУСКЕРН