Spyro Gira удивила поклонников новым альбомом

Всемирно известная фьюжн и смус-джазовая группа Spyro Gira прервала шестилетнее молчание новым альбомом Vinyl Tap, изрядно удивив им своих поклонников. 45-летний возраст группы – цифра весьма почтенная, и, возможно, поэтому Джей Бекенстайн и его коллеги ударились в ностальгию. Музыканты вспомнили те классические джазовые и роковые хиты, которые они слушали на виниловых дисках в годы юности, и отобрали девять из них, чтобы подвергнуть «деформации», как это называют сами музыканты, в новом альбоме.



На самом деле, за грозным термином «деформация» скрываются новые аранжировки старых хитов, призванные придать им новый, соответствующий ХХI веку, вид. Есть тут, правда, опасность, что привыкшие к каноническим версиям любители музыки не воспримут подобное «кощунство». Пробной ласточкой стал сингл с новой версией Can't Find My Way Home от британской супер-группы Blind Faith (салют Клэптону, Уинвуду и, увы, уже ушедшему от нас Джинджеру Бейкеру). Но вот вышел сам альбом и пока все выглядит довольно оптимистично: журнал Jazziz включил Vinyl Tap в свой список «Десяти альбомов, о которых вы должны знать» за октябрь 2019 года. Среди девяти композиций альбома - Sunshine Of Your Love от Cream, What A Fool Believes от The Doobie Brothers, The Cisco Kid группы War, битловская You've Got To Hide Your Love Away и Carry On от Crosby, Stills, Nash & Young.



В поддержку нового альбома Spyro Gira отправляется в большой, рассчитанный на месяц, концертный тур, который откроет выступлением на Cancun Jazz Festival в Мексике 23 октября, после чего последует отъезд в Европу и на Ближний Восток, где группа выступит в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Италии, Бахрейне и Израиле. 15 ноября Spyro Gira выступает уже в Ньюарке, штат Нью-Джерси и затем еще в шести городах США.



Леонид АУСКЕРН