Мильчо Левиев (1937-2019)

Болгария даже в пределах Восточной Европы никогда не числилась в лидерах по части джаза. Сегодня талантливые болгарские джазовые музыканты получают признание у публики и широкое уважение своих европейских и американских коллег и джазовой прессы. Но первым, кто этого добился, был пианист Мильчо Левиев (Milcho Leviev).



Мильчо родился 19 декабря 1937 года в Пловдиве в еврейской семье. Музыкальное образование он получил в Болгарской Академии музыки, где его педагогами были по фортепьяно Андрей Стоянов, а по композиции – известный болгарский композитор Панчо Владигеров. Прекрасная академическая школа в дальнейшем наложила отпечаток на его джазовое творчество. После окончания Академии в 1960 году, Левиев в 1962-66 годах возглавлял биг-бэнд Болгарского радио. В 1965 году он основал джазовый ансамбль Jazz Focus '65, с которым с успехом выступал на фестивалях в Софии, Праге и Монтре. В 1970 году он покинул Болгарию и перебрался в США, где, поселившись в Лос-Анджелесе, стал активным участником джазовой сцены. В 1970-75 годах Левиев был пианистом, композитором и аранжировщиком в бэнде Дона Эллиса, а в 1971 – 77 годах одновременно гастролировал и записывался с Билли Кобэмом. Левиев много гастролировал по США и Европе, включая родную Болгарию (после 1980 года).



В начале 80-х Левиев основал фьюжн-группу Free Flight, а в середине этого десятилетия часто гастролировал с сольными концертами. С Дэйвом Холландом он совершил несколько гастрольныхз туров в Японию. Собственная дискография Мильчо Левиева насчитывает полтора десятка альбомов. Он преподавал джазовую композицию в Университете Южной Калифорнии и Новом болгарском университете в Софии. Автор многочисленных джазовых произведений для биг-бэндов, музыки для кино, Левиев писал также и академические сочинения. Мильчо Левиев был удостоен многих престижных наград. У себя на родине он был удостоен орденов "Стара Планина" и Св.Кирилла и Мефодия за заслуги в области музыки.



Левиев тяжело переживал смерть единственной дочери, художницы Яны Левиевой в декабре 2018 года в возрасте 51 года. Сам он умер 12 октября 2019 года в возрасте 81 года в греческом городе Салоники, где проживал со своей супругой, певицей Вики Алмазиду.



Леонид АУСКЕРН