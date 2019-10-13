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Берлинский фестиваль XJAZZ в Минске

13.10.2019


Берлинский фестиваль XJAZZ в Минске
Фестиваль XJAZZ стартовал в 2014 году в Берлине по инициативе известного немецкого композитора, трубача и пианиста Себастьяна Студницкогo.
За 5 лет своего существования XJAZZ получил статус культового события и завоевал признание и любовь публики в Турции, Польше, Израиле, Франции и Беларуси.
С 8 по 10 ноября популярные среди минчан площадки станут пространством для XJAZZ Minsk 2019.
Фестиваль обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий уходящего года, объединив на эти три выходных дня джаз и фанк, блюз и соул, электронную и неоклассическую музыку.


OPENING

Открытие «XJAZZ Minsk 2019» в полной мере отразит дерзкую концепцию фестиваля. Программа вечера построена на идее контакта и взаимодействия разных музыкальных цивилизаций – академической, джазовой и клубной.

Нас ждет три захватывающих тура, в интерпретационном космосе которых неизбежно открытие новых галактик!

Современная классика в первом туре будет представлена пианисткойДашей Мороз и импровизацией джазмена Константина Горячего на исполненные Дашей пьесы.

Струнный квартет и его участники – Дмитрий Юшкевич, Александра Качицкая, Марина Зеленина и Никита Кравец – станут героями второго тура.

В музыкальное путешествие третьего тура Вас пригласит ансамбль PUKST/ PAFNUTY/GONTARENKO/ TSIABUT.

Настоящим сюрпризом, завершающим каждый из трех туров, станет сет от модного минского диджея, который явится своего рода интерпретацией прозвучавшей в турах музыки. За сплетение академических и джазовых музыкантов в одно целое с современной гитарной, электронной и шумовой сценой выступит городская культурная активистка и меломанка DJ Pogodina и берлинские гости Себастьян Студницкий (труба), Бодек Янке (перкуссия), Фабия Мантвилл (саксофон).


SASO NDIO SASO. Sympho - Jazz и не только!

Героями XJAZZ Minsk 2019 станут модные немецкие музыканты, объединяющие в своем творчестве несколько различных музыкальных миров – от джаза и фолка до минималистической классики и электроники.

Себастьян Студницкий / Sebastian Studnitzky – бесспорный лидер в альтернативном джазовом движении Европы, основатель и художественный руководитель фестиваля XJAZZ Berlin, композитор, трубач и пианист, «эстет звука» – привезет в Минск свой новый сольный проект «Studnitzky/KY solo», уже оцененный европейской публикой и критиками как очередной творческий прорыв.

Композитор, дирижер и солистка (вокал, саксофон) Фабия Мантвилл / Fabia Mantwill исполнит произведения, написанные ею специально для знаменитого «Metropole Orkest». Этот совместный проект уже был представлен публике в 2018 году в одном из самых престижных залов мира Elbphilharmonie (Гамбург). В Минске Фабия выступит в сопровождении «Equilibrium Orchestra», который объединит в этот вечер лучших белорусских музыкантов классического и джазового направлений, а также немецких гостей.


XJAZZ for Kids

Утро третьего фестивального дня будет полностью посвящено детям. XJAZZ Minsk 2019 приветствует самую любимую и взыскательную детскую аудиторию и с огромным удовольствием и волнением представляет программу XJAZZ for Kids.

В это воскресное утро джазовые стандарты прозвучат свежо и непринужденно. Солируют - юные вокалисты, воспитанники «Школы современного вокального искусства Вероники Яновской». Курируют - мэтры джаза: Игорь Сацевич (бас-гитара),Константин Горячий (клавиши), польский барабанщик и перкуссионист из Берлина Бодек Янке /Bodek Janke.


Global.Dance.Kulture

На заключительном концерте фестиваля барабанщик и перкуссионист Bodek Janke (Варшава-Нью-Йорк-Берлин) представит свою программуGlobal.Dance.Kulture. Этот необыкновенный сценический спектакль, объединяющий музыку Восточной Европы, Балкан, Индии, Африки с характерными элементами современного джаза, уже побывал во многих европейских городах и получил восторженные отзывы.

К Global.Dance.Kulture присоединятся любимые минчанами белорусские музыканты – Игорь Сацевич (бас-гитара), Игорь Лютый (саксофон), Саша Захарик (вокал), Дмитрий Бударин (тромбон).

Продолжат вечер пионеры нового белорусского соула – минская группа Dee Tree, чей дебютный альбом «All Is 111»увидел свет в июне этого года.

Кульминацией заключительного концерта XJAZZ Minsk 2019 станет выступление джазового коллектива из Берлина Bobby Rausch Trio, которое удивит даже самую искушенную публику которое удивит даже самую искушенную публику гармоничным взаимодействием джаза с хип-хопом, цифрового с аналоговым, подготовленного с импровизационным.

Творческая инициатива XJAZZ Minsk 2019 осуществляется благодаря партнёрству Проектa Европейского Союза - MOST, компании «Регула», СП «Pernod Ricard Minsk», центра Новая Культурная Инициатива, энтузиазму основателей крупнейшего европейского джазового фестиваля XJAZZ и белорусских соорганизаторов – концертного агентства Equilibrium Arts, а также благодаря информационной поддержке Посольства Федеративной Республики Германия.

video:

Studnitzky | KY SOLO
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