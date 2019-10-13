Берлинский фестиваль XJAZZ в Минске

SASO NDIO SASO. Sympho - Jazz и не только! Героями XJAZZ Minsk 2019 станут модные немецкие музыканты, объединяющие в своем творчестве несколько различных музыкальных миров – от джаза и фолка до минималистической классики и электроники.



Себастьян Студницкий / Sebastian Studnitzky – бесспорный лидер в альтернативном джазовом движении Европы, основатель и художественный руководитель фестиваля XJAZZ Berlin, композитор, трубач и пианист, «эстет звука» – привезет в Минск свой новый сольный проект «Studnitzky/KY solo», уже оцененный европейской публикой и критиками как очередной творческий прорыв.



Композитор, дирижер и солистка (вокал, саксофон) Фабия Мантвилл / Fabia Mantwill исполнит произведения, написанные ею специально для знаменитого «Metropole Orkest». Этот совместный проект уже был представлен публике в 2018 году в одном из самых престижных залов мира Elbphilharmonie (Гамбург). В Минске Фабия выступит в сопровождении «Equilibrium Orchestra», который объединит в этот вечер лучших белорусских музыкантов классического и джазового направлений, а также немецких гостей.