Джаз на концертах фестиваля Vivacello

В программе фестиваля виолончельной музыки Vivacello в Москве (10-20 ноября 2019 г.) состоятся два концерта с участием английских музыкантов, которые довольно далеки от академических рамок, зато не чужды джазу:



16 ноября 2019 (суббота), 20.00



Клуб ESSE ул. Пятницкая, 27, стр. 3А



Ширли Смарт (Sherley Smart) , виолончель (Великобритания) и ее трио



Ширли Смарт (р. 1973, Лестер) причисляют к самым разносторонним и креативным виолончелистам Великобритании. Она сочетает в своем творчестве академическое образование и глубокие знания джаза и музыкальных традиций Ближнего Востока.



Первоначально обучалась под руководством профессора Рафаэля Уоллфиша в Высшей школе музыки и драмы Гилдхолл в Лондоне, брала уроки у Яноша Штаркера в Париже, консультировалась у Стивена Иссерлиса и Ральфа Киршбаума. Затем переехала в Иерусалим, где в течение 10 лет изучала и осваивала музыкальные традиции Северной Африки, Турции и Ближнего Востока, концертировала и преподавала.



В Израиле Ширли много выступала в джазовых проектах (в частности, в составе марокканской группы Sound of the Ground), сотрудничала с известными артистами, в числе которых контрабасист Авишай Коэн, композитор и бас-гитарист Омер Авиталь, певица, исполнительница сефардских песен Ясмин Леви и др.



После возвращения в Великобританию в 1999 году Ширли Смарт быстро приобрела известность как оригинальная и креативная виолончелистка, работала со многими ведущими джазовыми группами и исполнителями world music, в том числе с итальянским гитаристом Антонио Форчионе, эфиопским вибрафонистом Мулату Астатке, австралийским скрипачом и композитором Джулианом Ферраретто, известными представителями британского джаза – саксофонистом Гиладом Ацмоном, композитором и пианистом Нилом Коули, певицей, скрипачкой и композитором Элис Завадски, пианистом Робертом Митчеллом.



Ширли Смарт – лидер двух ансамблей. Она организовала world music-группу Melange и джаз-трио, в состав которого вошли пианист Джон Кроуфорд (один из наиболее прогрессивных в Великобритании, разделяющий ее интерес к музыке латино и этнике), и барабанщик и перкуссионист, знаток фламенко Деми Гарсия Сабат. Репертуар трио составляют композиции, объединяющие элементы джаза, блюза и world music.



Ширли Смарт преподает импровизацию и джаз в лондонском Королевском колледже музыки и Лондонском городском университете, а также является приглашенным преподавателем Национального молодежного джазового оркестра (National Youth Jazz Collective).



17 ноября 2019 (воскр.), 20.00



Клуб ESSE ул. Пятницкая, 27, стр. 3А



Аянна Виттер-Джонсон (Ayanna Witter-Johnson), виолончель/вокал (Великобритания) и ее группа



Певица, композитор и виолончелистка Аянна Виттер-Джонсон (р. 1985, Лондон) успешно доказывает своим творчеством, что академическая музыка и R&B могут взаимодействовать и сосуществовать в гармоничном единстве.



Аянна окончила Консерваторию музыки и танца «Тринити Лабан» в Лондоне и Манхэттенскую школу музыки в Нью-Йорке. Была участницей Программы Пануфника для молодых композиторов Лондонского симфонического оркестра и приглашенной артисткой Southbank Centre.



Гастролировала с Анушкой Шанкар, записывалась с Кингсли Джеймсом Дали, известным как Акала. Участвовала в проекте Afropeans: Jazz Warriors британского джазового мультиинструменталиста Кортни Пайна. Стала единственной исполнительницей не из США, выигравшей телевизионный конкурс Amateur Night Live, съемки которого проходят в легендарном театре «Аполлон» в нью-йоркском Гарлеме.



Аянна Виттер-Джонсон пишет музыку для различных постановок, делает аранжировки и оркестровки, в частности, сотрудничала с Лондонским симфоническим оркестром и Симфоническим оркестром Би-би-си.



С момента выпуска миньонов Truthully (2011) и Black Panther (2014) Аянна много гастролировала по Великобритании и странам Европы, номинировалась на премию MOBO. Ее музыку транслировали станции BBC Radio 1 и BBC 1Xtra.



В 2019 году Аянна выпустила альбом Road Runner под лейблом Hill and Gully Records. Композиции с этой пластинки станут основой московского концерта исполнительницы. В составе ее группы выступят латвийская пианистка Таня Ильяшова, специализирующаяся на госпеле, джазе и музыке нео-соул, а также R&B вокалистка Джули Ивета и Алексус Рут – певица, автор песен, коуч по вокалу и аранжировщик, которая работала с самыми разными артистами от Тимоти Маккензи (Labrinth) и Эмели Санде до Кирка Франклина и Леди Гаги.



на фото - Аянна Виттер-Джонсон