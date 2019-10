рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы



Лекция Джеффа Трэвиса «Как сделать великий независимый лейбл»



Хью Стивенс, A&R-директор легендарного инди-лейбла Rough Trade Джеф Трэвис, программный директор концертного зала Southbank Centre Джилиан Мур, основатель онлайн-медиа Resident Advisor Ник Сабин, программный директор благотворительной организации Attitude is Everything Гидеон Фельдман и другие. Описание встречи



Основатель и A&R-директор Rough Trade Records Джефф Трэвис расскажет о славном прошлом, ярком настоящем и интригующем будущем легендарного инди-лейбла, ставшего эталоном и символом независимой музыки, и о том, как в эпоху цифровых технологий и стриминга он разыскивает новых артистов и помогает им донести свою музыку до слушателей.



Лекция пройдёт на английском языке с синхронным переводом. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.



О Rough Trade Records



Лейбл вырос из магазина Rough Trade Record Shop, который Джефф Трэвис открыл в феврале 1976 года в Ладброк-Гроув. За год Rough Trade Shop стал эпицентром набиравшей силу культуры панка и DIY — здесь встречались и знакомились представители разных групп и лейблов, которым суждено было войти в историю. В первое десятилетие своего существования лейбл издал записи групп и музыкантов, впоследствии ставших культовыми и легендарными — The Fall, Scritti Politti, Роберт Уайатт, Aztec Camera, Cabaret Voltaire, The Raincoats, Swell Maps, Go Betweens и The Smiths.



В 1999-м году, через несколько лет после краха масштабной дистрибуторской сети Rough Trade, Джефф Трэвис воскресил лейбл в партнерстве с Джаннет Ли, с которой он сотрудничал с 1987 года. С этого момента в каталоге лейбла появляются артисты, которые задали тон в независимой музыке нового века — The Strokes, The Libertines, Sufjan Stevens, Antony & The Johnsons, The Hold Steady, Arcade Fire, The Decemberists and British Sea Power и множество других.



Штаб-квартира Rough Trade Records по-прежнему находится в районе Ладброк-Гроув на западе Лондона, где родился лейбл, но появились новые офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а Джефф и Джаннетт продолжают помогать любимой музыке получить должное признание и содействуют развитию артистов. Среди новых героев лейбла Rough Trade — Amyl and the Sniffers, black midi, JARV IS…, Girl Band, Goat Girl, Lankum, Parquet Courts, Starcrawler, Josienne Clarke и другие.







Лекция является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран. Программа Года музыки Великобритании и России проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.



Вход на лекции свободный по предварительной регистрации:



Москва Санкт-Петербург



Дата, время и место лекций: 17 октября, 19:00 — 20:00, Москва Дом Культур, ул. Сретенка, д. 25 Сбор гостей 18:30



