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Лекция Джеффа Трэвиса «Как сделать великий независимый лейбл»

09.10.2019


Лекция Джеффа Трэвиса «Как сделать великий независимый лейбл»
Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве организует масштабный цикл лекций, в рамках которого столицу посетят двенадцать видных представителей музыкальной индустрии Великобритании. Среди них — ведущий платформы для поддержки молодых талантов BBC Music Introducing Хью Стивенс, A&R-директор легендарного инди-лейбла Rough Trade Джеф Трэвис, программный директор концертного зала Southbank Centre Джилиан Мур, основатель онлайн-медиа Resident Advisor Ник Сабин, программный директор благотворительной организации Attitude is Everything Гидеон Фельдман и другие. Описание встречи

Основатель и A&R-директор Rough Trade Records Джефф Трэвис расскажет о славном прошлом, ярком настоящем и интригующем будущем легендарного инди-лейбла, ставшего эталоном и символом независимой музыки, и о том, как в эпоху цифровых технологий и стриминга он разыскивает новых артистов и помогает им донести свою музыку до слушателей.

Лекция пройдёт на английском языке с синхронным переводом. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.

О Rough Trade Records

Лейбл вырос из магазина Rough Trade Record Shop, который Джефф Трэвис открыл в феврале 1976 года в Ладброк-Гроув. За год Rough Trade Shop стал эпицентром набиравшей силу культуры панка и DIY — здесь встречались и знакомились представители разных групп и лейблов, которым суждено было войти в историю. В первое десятилетие своего существования лейбл издал записи групп и музыкантов, впоследствии ставших культовыми и легендарными — The Fall, Scritti Politti, Роберт Уайатт, Aztec Camera, Cabaret Voltaire, The Raincoats, Swell Maps, Go Betweens и The Smiths.

В 1999-м году, через несколько лет после краха масштабной дистрибуторской сети Rough Trade, Джефф Трэвис воскресил лейбл в партнерстве с Джаннет Ли, с которой он сотрудничал с 1987 года. С этого момента в каталоге лейбла появляются артисты, которые задали тон в независимой музыке нового века — The Strokes, The Libertines, Sufjan Stevens, Antony & The Johnsons, The Hold Steady, Arcade Fire, The Decemberists and British Sea Power и множество других.

Штаб-квартира Rough Trade Records по-прежнему находится в районе Ладброк-Гроув на западе Лондона, где родился лейбл, но появились новые офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а Джефф и Джаннетт продолжают помогать любимой музыке получить должное признание и содействуют развитию артистов. Среди новых героев лейбла Rough TradeAmyl and the Sniffers, black midi, JARV IS…, Girl Band, Goat Girl, Lankum, Parquet Courts, Starcrawler, Josienne Clarke и другие.



Лекция является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран. Программа Года музыки Великобритании и России проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Вход на лекции свободный по предварительной регистрации:

Москва Санкт-Петербург

Дата, время и место лекций: 17 октября, 19:00 — 20:00, Москва Дом Культур, ул. Сретенка, д. 25 Сбор гостей 18:30

18 октября, 19:30 — 20:30, Санкт-Петербург Остров Новая Голландия, площадка «Павильон» Набережная Адмиралтейского канала, д. 2


страна
Великобритания, Россия
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