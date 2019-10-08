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SHOO выпускает новый альбом «Безгранично»

08.10.2019


SHOO выпускает новый альбом «Безгранично»
26 октября на сцене легендарного московского клуба «16 Тонн» Шуня Балашова и ее world music band SHOO представят публике живое звучание новой пластинки «Безгранично». В арсенале бэнда — самые экзотические инструменты мира, а в основе композиций — сложносочиненные ритмы. Но сами музыканты говорят, что работают в рамках «absolute soul».

«Концерт - это всегда суперволнительное событие для всей нашей большой команды, а такой важный концерт особенно будоражит, - призналась Шуня. - 26 октября ждем всех в легендарном клубе 16 Тонн!»

Абсолютный - в значении «всеобъемлющий» - музыкальный материал включает джаз, неосоул, этно, фанк, блюз, регги, славянские и африканские народные мотивы.

SHOO — постоянные участники крупных опен-эйров: «Усадьба Jazz», «Дикая мята», «Коктебель Jazz Party», ColorFest, «О, да! Еда!», «Спасская Башня», «Быть добру!» и др.

Когда: 26 октября

Начало: 20.00

Адрес: Пресненский Вал, 6, стр. 1, м.Улица 1905 года


стиль
этно
страна
Россия
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