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«Рыжий» ушел…

07.10.2019


«Рыжий» ушел…
6 октября 2011 года в возрасте 80 лет ушел из жизни легендарный британский барабанщик Джинджер Бейкер (Ginger Baker). Бейкер, чье настоящее имя звучало, как Питер Эдвард Бейкер, появился на свет 19 августа 1939 года в Люишеме, пригороде Лондона. Впрочем, практически с момента появления на британской блюзовой сцене в начале 60-х годов все звали его просто Джинджер Бейкер: Рыжий Бейкер.

Джинджер начинал в Blues Incorporated, где сменил за ударной установкой будущего «роллинга» Чарли Уоттса, с 1963 по 1966 год Бекер вместе с Джеком Брюсом и Грэмом Бондом работал в Graham Bond Organisation. В 1966 году начался период, вознесший Джинджера на вершины славы, период первой супер-группы Cream, где он играл с тем же Брюсом и Эриком Клэптоном. После ее распада в 1968 году были такие коллективы, как Ginger Baker Airforce, потом Baker-Gurvitz Army с братьями Гурвицами, сольные работы и одноразовые коллаборации, была книга-автобиография Hellraiser. The autobiography of the World’s Most Famous Drummer (2009). Но даже если бы этого ничего не было, Джинджер уже обеспечил себе имя в истории музыки, и не только роковой.

Сам Бейкер настаивал, что он – джазовый барабанщик. И действительно, по технике игры, яркости и разнообразию, его смело можно причислять к наследникам традиций Джина Крупы, Макса Роуча и Элвина Джонса. Позже Джинджер много занимался африканской музыкой и внес ее элементы в свою незабываемую игру. Умер выдающийся ударник в больнице в Кентерберри: возраст, проблемы с легкими и сердцем…

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
блюз-рок
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