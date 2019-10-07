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Стокгольмский джазовый фестиваль

07.10.2019


Стокгольмский джазовый фестиваль
После некоторого перерыва на джазовую карту Европы возвращается Стокгольмский джазовый фестиваль – один из старейших в Швеции. Руководящие фестивалем с 2009 года Тове и Ингвар Йенсен собираются развернуть его концерты на 60 различных площадках в самом Стокгольме и окрестностях столицы Швеции в период с 11 по 20 октября 2019 года.

Пересказывать всю обширную программу фестиваля нет смысла, поэтому остановимся на наиболее ярких событиях. Одним из них, несомненно, станет выступление 11 октября легендарного Art Ensemble Of Chicago во главе с одним из его основателей, саксофонистом и флейтистом Роско Митчеллом. Не менее любопытным представляется выступление 14 октября трио Карлы Блей (со Ством Суоллоу и Энди Шепардом) вместе с ансамблем шведского мультиинструменталиста Пера «Тексас» Йоханссона. Еще один именитый американец – гитарист Оз Ной, который едет в Стокгольм для выступления 15 октября со своим трио (Джимми Хаслип, Деннис Чамберс). Шотландский джаз в этот же день представит трио пианиста Фергюса МакКриди. Из Исландии прилетает вокалистка Стина Агустдоттир, также со своим трио (16 октября). Известный камерунский басист Ричард Бона выступит в дуэте с кубинским пианистом Альфредо Родригесом (16 октября). Изысканную музыку ренессансных времен в аранжировке для джазового ансамбля покажет гостям фестиваля польский тромбонист и бэнд-лидер Гжегож Рогаля в программе «Польский псалтырь для сопрано и джаз-ансамбля (сопрано – Барбара Рогаля, 19 октября). Наконец, вряд ли кто-то останется равнодушным к концерту Джона МакЛафлина и его группы 4th Dimension (17 октября).

Конечно же, весьма широка будет панорама шведского джаза: тут и традиционалисты Old Boy Stompers (14 и 15 октября), и квартет Бернта Розенгрена (14 октября), и трио гитариста Густава Линдгрена (15 октября), и известная вокалистка Виктория Толстой (20 октября), и еще много-много ярких концертов.

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Швеция
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