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Новогоднее джаз-шоу: блеск и музыка



Идея



Зритель ценит концепцию, однако углубляться в дебри и нагружать публику произведениями в стиле нео-клезмер или хард-боп не стоит. Подбираем настроение праздника – музыка скандинавских композиторов, мелодии Нью-Йорка или Нью-Орлеана, тональности Санкт-Петербурга или страстное фламенко. Идея задаст направление не только концертной программе, но и всему празднику. Команда Зрители любят знаменитостей. Если у вас нет возможности пригласить для выступления в новогоднюю ночь Susana Васа или Angie Stone, делайте ставку на новые имена и талантливую молодежь. Местная музыкальная тусовка порой бывает намного интереснее классических концертов с приглашенными светилами. А совместный джем-сейшен в первые минуты нового года – это ли не праздник для души истинного музыканта? Зрители



Социальные сети и сарафанное радио выручает не всегда. Загруженность соцсетей приводит к потере важной информации, и зачастую о классном концерте мы узнаем только из перепоста. Доверяем всемогущему интернету и уходим продавать билеты в онлайн. На знаменитой площадке Kassir.ru Помещение



Новый год в филармонии или театре – это, безусловно, крайне креативно, но зрителю помимо зрелища нужен хлеб. Подбираем площадку в приличном ресторане или кооперируемся с владельцами ночных клубов и отелей. За пару месяцев до нового года у них одна забота – как заманить к себе гостей. Уникальная концептуальная джаз-программа – это респектабельно, не скучно и добавляет очков заведению. Важные мелочи



Мелкие подарки, призы и селфи - это то, что запомнит зритель помимо фантастической музыки. Стильное оформление зала, дресс-код для гостей и тематические напитки и блюда крайне важны. Орлеанский Марди-гра или гавайская вечеринка заставит гостей готовиться к шоу заранее. Разрабатываем тематические аукционы, обустраиваем фотозоны и фуршетное меню. Джазовый Новый год будет великолепным. Совсем немного остается до встречи 2020 года. Красивая и мелодичная цифра, не правда ли? Пожалуй, стоит организовать оригинальное шоу для жителей вашего города – пусть все веселятся и загадывают желания под бессмертные ритмы джаза. Насколько сложно организовать собственное джаз-шоу?Зритель ценит концепцию, однако углубляться в дебри и нагружать публику произведениями в стиле нео-клезмер или хард-боп не стоит. Подбираем настроение праздника – музыка скандинавских композиторов, мелодии Нью-Йорка или Нью-Орлеана, тональности Санкт-Петербурга или страстное фламенко. Идея задаст направление не только концертной программе, но и всему празднику.Зрители любят знаменитостей. Если у вас нет возможности пригласить для выступления в новогоднюю ночь Susana Васа или Angie Stone, делайте ставку на новые имена и талантливую молодежь. Местная музыкальная тусовка порой бывает намного интереснее классических концертов с приглашенными светилами. А совместный джем-сейшен в первые минуты нового года – это ли не праздник для души истинного музыканта?Социальные сети и сарафанное радио выручает не всегда. Загруженность соцсетей приводит к потере важной информации, и зачастую о классном концерте мы узнаем только из перепоста. Доверяем всемогущему интернету и уходим продавать билеты в онлайн. На знаменитой площадке Kassir.ru шоу программа на Новый год будет представлена в самом красочном виде и для самой широкой публики. Зачастую информация о концерте позволяет познакомиться новым музыкантам и поклонникам джаза из разных регионов и стран.Новый год в филармонии или театре – это, безусловно, крайне креативно, но зрителю помимо зрелища нужен хлеб. Подбираем площадку в приличном ресторане или кооперируемся с владельцами ночных клубов и отелей. За пару месяцев до нового года у них одна забота – как заманить к себе гостей. Уникальная концептуальная джаз-программа – это респектабельно, не скучно и добавляет очков заведению.Мелкие подарки, призы и селфи - это то, что запомнит зритель помимо фантастической музыки. Стильное оформление зала, дресс-код для гостей и тематические напитки и блюда крайне важны. Орлеанский Марди-гра или гавайская вечеринка заставит гостей готовиться к шоу заранее. Разрабатываем тематические аукционы, обустраиваем фотозоны и фуршетное меню. Джазовый Новый год будет великолепным.



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