История белорусского джаза – впервые в радиоэфире

На волнах «Беларускага Радыё Рацыя» (Белосток) начался большой цикл передач про историю белорусского джаза. Специальные выпуски выходят в рамках авторской передачи Виктора Семашко «Кракатук». Автор решил разбить рассказ по временным отрезкам и начать с пред-истории.
«Причем, с пред-истории наоборот. Мы каждый раз будем отталкиваться от 1940 года в сторону начала ХХ века. В таких временных интервалах мы не раз обогнем земной шар, побеседуем со старейшими отечественными джазменами или их родственниками, коллегами или знакомыми, а также с зарубежными исследователями, перелистаем пожелтевшие страницы прессы и биографические книги, раскопаем архивные интервью, разберемся, где миф, а где факт, а вдобавок сдуем пыль с граммофонных пластинок. В целом, в нашем радиосериале намечается под сотню персонажей. А может быть, и больше», - говорит Виктор Семашко.
Первый выпуск посвящен звуковой палитре Западной Беларуси осени 1939 года. Демонстрируются самые первые записи Государственного джаз-оркестра БССР, песни к Сентябрьской кампании от Джека Альтаузена, выступление Белорусского ансамбля песни и танца возле драмтеатра в Белостоке, фрагменты звуковых дорожек довоенных белорусских фильмов, кинохроники и многое другое. Рассказ сопровождается воспоминаниями свидетелей, комментариями отечественных и зарубежных исследователей и историков. Следующий выпуск расскажет про эстрадных музыкантов-литваков в межвоенном Берлине.
Программа «Кракатук» выходит на ”Беларускім Радыё Рацыя”: 98.1 FM – Белосток, Гродно, 99.2 FM – Брест, on– line трансляция – www.racyja.com. Премьера выпуска каждую среду в 20:05 по минскому времени, повтор каждое воскресенье в 23:00.