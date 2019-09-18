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Фестиваль современного джаза Rainy Days Jazz Fest

18.09.2019


Фестиваль современного джаза Rainy Days Jazz Fest
С 18 по 20 октября в Петербурге и Москве пройдет 2-ой ежегодный международный фестиваль Rainy Days Jazz Fest, который на три дня объединит ярких представителей современной джазовой сцены Британии и России. В программе фестиваля — премьерные для российского зрителя выступления Phronesis и Эллиота Галвина, интернационального дуэта JZ Replacement (Женя Стригалев и Джейми Мюррей), а также концерты ведущих российских джазовых коллективов (квартеты Андрея Красильникова и Евгения Пономарева).

В этом году площадками для фестиваля в Санкт-Петербурге станут легендарная Открытая киностудия ЛенДок и Джаз-бар «Дом 7», а в Москве — Клуб Алексея Козлова, признанный лучшим джаз-клубом мира по версии All About Jazz.

Один из хедлайнеров — англо-скандинавское трио Phronesis, впервые приезжающее в Россию. С 2005 года они выпустили 8 альбомов и регулярно гастролируют. Их релизы держатся на верхних строчках чартов, признаются критиками и получают многочисленные награды. Phronesis был отмечен Парламентской джазовой премией и дважды номинирован на "MOBO Awards", подтвердив статус одного из лучших джазовых коллективов Британии.

Еще одной премьерой станет сольное выступление молодого виртуоза — пианиста и композитора Эллиота Галвина. Его пластинка “The Influencing Machine” названа одним из главных релизов 2018 года по версии престижных журналов Downbeat и Jazzwise.

На фестивале выступит интернациональный проект JZ Replacement саксофониста Жени Стригалева и восходящей звезды британского джаза барабанщика Джейми Мюррея. C 2018 года дуэт объездил с гастролями авторитетные джазовые фестивали и концертные площадки Европы. В 2020-м коллектив готовит релиз на лейбле Rainy Days, записанный совместно с басистом Тимом Лефевром (играл с такими музыкантами, как Крис Поттер, Дэвид Боуи).

В Москве пройдет презентация нового альбома «N.N. SONG» квартета Евгения Пономарева. Также на сцену поднимется квартет Андрея Красильникова.

Помимо музыкальной программы, известный барабанщик Саша Машин и танцор Алина Сокульская представят спецпроект с громким названием «Deeech», премьера которого прошла на открытии «DAU» в Париже.

Фестиваль является частью Года музыки Великобритании и России 2019, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. Организаторы мероприятия — команда петербургского джазового лейбла Rainy Days.

Программа:

18 октября / Дом 7, наб. канала Грибоедова, 7, Санкт-Петербург, с 21:30

Сlub-night: Женя Стригалев, Саша Машин, Золтан Ринальди, Евгений Пономарев, Петр Михеев, Михаил Фотченков, Джейми Мюррей, Николай Затолочный, Jasper Høiby, Anton Eger

19 октября / Студия ЛенДок, наб. Крюкова канала, 12, Санкт-Петербург, с 19:00
    • Elliot Galvin Solo
    • JZ Replacement
    • Phronesis
  • Deech Duo
20 октября / Клуб Алексея Козлова, ул. Маросейка, 9/2, Москва, с 18:00
    • Квартет Евгения Пономарёва
    • Elliot Galvin Solo
    • JZ Replacement
    • Квартет Андрея Красильникова
  • Phronesis


стиль
джаз
страна
Великобритания, Россия
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