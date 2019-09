Фестиваль современного джаза Rainy Days Jazz Fest

Elliot Galvin Solo



В этом году площадками для фестиваля в Санкт-Петербурге станут легендарная Открытая киностудия ЛенДок и Джаз-бар «Дом 7», а в Москве — Клуб Алексея Козлова, признанный лучшим джаз-клубом мира по версии All About Jazz.Один из хедлайнеров — англо-скандинавское трио Phronesis , впервые приезжающее в Россию. С 2005 года они выпустили 8 альбомов и регулярно гастролируют. Их релизы держатся на верхних строчках чартов, признаются критиками и получают многочисленные награды. Phronesis был отмечен Парламентской джазовой премией и дважды номинирован на "MOBO Awards", подтвердив статус одного из лучших джазовых коллективов Британии.Еще одной премьерой станет сольное выступление молодого виртуоза — пианиста и композитора Эллиота Галвина . Его пластинка “The Influencing Machine” названа одним из главных релизов 2018 года по версии престижных журналов Downbeat и Jazzwise.На фестивале выступит интернациональный проект JZ Replacement саксофониста Жени Стригалева и восходящей звезды британского джаза барабанщика Джейми Мюррея. C 2018 года дуэт объездил с гастролями авторитетные джазовые фестивали и концертные площадки Европы. В 2020-м коллектив готовит релиз на лейбле Rainy Days, записанный совместно с басистом Тимом Лефевром (играл с такими музыкантами, как Крис Поттер, Дэвид Боуи).В Москве пройдет презентация нового альбома «N.N. SONG» квартета Евгения Пономарева. Также на сцену поднимется квартет Андрея Красильникова.Помимо музыкальной программы, известный барабанщик Саша Машин и танцор Алина Сокульская представят спецпроект с громким названием «Deeech», премьера которого прошла на открытии «DAU» в Париже.Организаторы мероприятия — команда петербургского джазового лейбла Rainy Days Сlub-night: Женя Стригалев, Саша Машин, Золтан Ринальди, Евгений Пономарев, Петр Михеев, Михаил Фотченков, Джейми Мюррей, Николай Затолочный, Jasper Høiby, Anton Eger