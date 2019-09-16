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«Ткани»: Lucy Railton, Ben Vince, Jung An Tagen

16.09.2019


«Ткани»: Lucy Railton, Ben Vince, Jung An Tagen
Mutabor представляет второй музыкальный вечер «Ткани». «Ткани» – это блиц-фестиваль экспериментальной музыки и звукового перформанса, который на один вечер объединит интригующих и новаторских артистов международной и локальной сцены.

По залам Mutabor пройдет запутанный звуковой маршрут от электроакустических экспериментов и musique concrète к IDM, полиритмии и переосмыслению транса и популярной танцевальной культуры. Классические музыкальные инструменты встретятся с модулярным синтезом, органические тени сменятся алгоритмическим гипнозом, а на главном танцполе клуба вырастет тотемный столб из Funktion-One.

Музыкальный вечер «Ткани» является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран. Программа Года музыки Великобритании и России проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Дата и время мероприятия: 5 октября 2019 года (19:00 - 01:00)

Площадка и адрес: Mutabor, Москва, ул. Шарикоподшипниковская 13с32

В программе:

LUCY RAILTON – live, UK

BEN VINCE – live, UK

JUNG AN TAGEN & RAINER KOHLBERGER – live A/V, AU

RATMIR VANBUUREN TARUTS pres. «Измена Катит» – commissioned performance, RU

KP TRANSMISSION – live, RU

INFX – live, RU

MAMBA - dj, RU

ОБ АРТИСТАХ

LUCY RAILTON

live, UK

Люси Рейлтон – это британская виолончелистка и композитор, которая объединяет экспериментальные электронные и электроакустические практики с современной классической композицией и перформансом. После выпуска из Королевской Академии Музыки в 2008 году, Рейлтон работала в качестве со-основателя и директора London Contemporary Music Festival, выступала на одной сцене с такими электронными продюсерами, как Питер Зиновьев (Peter Zinovieff) и Беатрис Диллон (Beatrice Dillon), исполняла работы таких авангардных артистов, как Янис Ксенакис (Iannis Xenakis) и Мортон Фельдман (Morton Feldman). В марте 2018 года она выпустила свой дебютный сольный альбом "Paradise 94" на лейбле Modern Love. Звучание Рейлтон – это всепоглощающая демонстрация потенциала акустического инструмента.

lucyrailton.com

soundcloud.com/lucyrailton

BEN VINCE

live, UK

Бен Винс (Ben Vince) – саксофонист и композитор, который радикально меняет представление о возможностях саксофона. Он использует расширенные техники игры, электронный процессинг и объединяет свободную импровизацию, DIY и танцевальную музыку в новом оригинальном стиле. Винс известен своей любовью к коллаборациям: за последние пару лет он сотрудничал с такими представителями музыкального арт-андерграунда, как Mica Levi (на прошлогоднем альбоме "Assimilation"), Joy Orbison (в совместной записи на лейбле Hessle Audio) и Rupert Clervaux.

benvince.bandcamp.com

soundcloud.com/vince21music

JUNG AN TAGEN & RAINER KOHLBERGER

live A/V, AU

Jung An Tagen – это один из псевдонимов музыканта и художника Стефана Жустера. Его записи сочетают элементы раннего детройтского техно, транса, электроакустической музыки в духе Бернарда Пармеджани и high-end звучания. Релизы Jung An Tagen выходили на лейблах Not Not Fun и 100% Silk, Orange Milk Records и Editions Mego.

Rainer Kohlberger – это австрийский визуальный художник и режиссер, живущий в Берлине. Работы Райнера в основном строятся на алгоритмических композициях и редукционистской эстетике, вдохновленной плоскостями, дроуном и помехами. В своих фильмах, инсталляциях и живых выступлениях он играет с максимальными формами интенсивности. Работы Райнера неоднократно получали международные премии.

Для презентации новой работы Jung An Tagen "Proxy States" художники совместно подготовили живое аудио-визуальное шоу – сырое и первобытное, запечатлевшее одержимость структурой. Каждое выступление Jung An Tagen и Rainer Kohlberger — это диалог, превращающийся в вечно развивающийся перформанс.

soundcloud.com/jungantagen

jungantagen.bandcamp.com

kohlberger.net

RATMIR VANBUUREN TARUTS pres. «Измена Катит»

commissioned performance, RU

Ratmir Vanbuuren Taruts – саунд-дизайн проект современного художника Алексея Таруца. После дебюта в московском клубе «Рабица» RVT представлял свои работы в галереях современного искусства, клубах и на фестивалях в России, Украине, Эстонии, Швеции. RVT критически относится к музыке, предъявляя её как один из звуковых эффектов, производимых культурой позднего капитализма. Его выступления скорее фокусируются на психофизиологическом переживании концерта, нежели являются полноценным музыкальным актом.

В рамках программы вечера «Ткани» он представит свою новую работу, получившую название «Измена Катит».

youtube.com/watch?v=OMRb6PnTuN0

youtube.com/watch?v=bfkCj9vkJdY

KP TRANSMISSION

live, RU

KP Transmission – это электронный проект Карины Казарян, музыканта и саунд-продюсера с пост-панк бэкграундом. Под этим псевдонимом она изучает удаленные области пост-индустриального звучания, дарк-эмбиента и нойза.

soundcloud.com/kptransmission

kptransmission.bandcamp.com

INFX

live, RU

INFX – это московский продюсер, работающий на пересечении популярных электронных жанров. Он создает клубную музыку для интровертов, со сложной, ломаной ритмической архитектурой. Постоянно видоизменяясь и мутируя, она представляет подобие живого организма.

soundcloud.com/infx_infx

soundcloud.com/gost-zvuk-records/gost012_infx

MAMBA

dj, RU

Mamba – диджей и селектор, резидент "Рабицы" и Mutabor, которая отдает предпочтение мистическому, ритуальному звучанию, наполненному витальностью.

https://soundcloud.com/user-21357096


стиль
джаз
страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард
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