Хоссам Рамзи (1953-2019)

10 сентября 2019 года умер видный египетский музыкант-перкуссионист Хоссам Рамзи, которого называли «Египетский посол ритма». Он получил широкую известность сотрудничеством со многими звездами западной музыки – Робертом Плантом, Джимми Пейджем, Чиком Кориа, Питером Гэбриэлом, Джо Бонамассой и другими.



Хоссам Хасан (так звучит его настоящее имя) родился в Каире в декабре 1953 года. Уже в трехлетнем возрасте он начал играть на табла, а став постарше, глубоко изучал арабскую музыку и искусство восточного танца. В Саудовской Аравии Хоссам исследовал особенности музыки бедуинов аравийского полуострова. В середине 70-х, переехав в Англию, Рамзи увлекся джазом и выступал со многими британскими джазменами. Его мастерство перкуссиониста привлекло внимание Питера Гэбриэла, в записи двух альбомов которого он участвовал. Хоссам Рамзи также сотрудничал с Rolling Stones,Gipsy Kings, Procol Harum, ELO. Громкую известность получила его коллаборация с двумя лидерами Led Zeppelin, Пейджем и Плантом, в их альбоме Quarter - Unledded и концертном туре 1995-96 годов.



Но Рамзи активно работал и над собственной музыкой, в которой царила восточная ритмика. Его самый известный альбом - Rock The Tabla (2011), где к Хоссаму присоединились известные мастера перкуссии и ударных из разных стран, включая Билли Кобэма. Всего же он записал около тридцати альбомов. Из поздних проектов наиболее удачным оказалась совместная работа с блюз-роковым гитаристом Джо Бонамассой.



Леонид АУСКЕРН