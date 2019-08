На фестивале под Тулой лучшему гитаристу подарят уникальную копию гитары Джими Хендрикса

на территориинедалеко от Тулы, пройдет Russian Woodstock. Фестиваль соберет под своей эгидой десятки музыкантов на трех открытых площадках, в числе которых выступят прославленные участники легендарного американского Вудстока, известные российские исполнители и молодые команды. Среди приглашенных: музыканты групп Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Greatful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.«Вудсток – это глоток свободы, - рассказал продюсер и создатель фестиваля Игорь Сандлер. - Если полмиллиона американцев на три дня съехались на фестиваль, где не было еды, воды, крыши и нормального туалета, преодолев пробки по 50-70 миль, значит, это было им зачем-то нужно. Мне, как настоящему россиянину, хочется, чтобы такой глоток свободы появился и в нашей стране. Чтобы на сцене звучала музыка мирового уровня, шла качественная прогрессивная энергия. Russian Woodstock - это объединение западных и российских музыкантов, платформа для молодых артистов. Политики разъединяют, Вудсток объединяет. «Peace and love!», - как когда-то при встрече сказал мне Ринго Стар».В рамках фестиваля пройдет тематическая ярмарка, на которой можно будет приобрести «хенд-мейд» товары, рок-атрибутику и редкие подборки винила. Также посетители фестиваля увидят красочные фаер- и байкер-шоу.В финале фестиваля пройдет церемония награждения премии «JIMI HENDRIX», которая будет вручаться впервые. Наградой для лучшего гитариста станет уменьшенная копия гитары легендарного Джими Хендрикса, созданная из янтаря и мореного дуба возрастом 2500 лет, бивня мамонта и инкрустированная розовым золотом.Вход на фестиваль – свободный!Адрес: Комплекс «Золотой Город», 198км трассы М4 «ДОН»Официальный сайт: http://russianwoodstock.ru