На фестивале под Тулой лучшему гитаристу подарят уникальную копию гитары Джими Хендрикса
16.08.2019
14 сентября на территории комплекса «Золотой Город», недалеко от Тулы, пройдет Russian Woodstock. Фестиваль соберет под своей эгидой десятки музыкантов на трех открытых площадках, в числе которых выступят прославленные участники легендарного американского Вудстока, известные российские исполнители и молодые команды. Среди приглашенных: музыканты групп Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Greatful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.
«Вудсток – это глоток свободы, - рассказал продюсер и создатель фестиваля Игорь Сандлер. - Если полмиллиона американцев на три дня съехались на фестиваль, где не было еды, воды, крыши и нормального туалета, преодолев пробки по 50-70 миль, значит, это было им зачем-то нужно. Мне, как настоящему россиянину, хочется, чтобы такой глоток свободы появился и в нашей стране. Чтобы на сцене звучала музыка мирового уровня, шла качественная прогрессивная энергия. Russian Woodstock - это объединение западных и российских музыкантов, платформа для молодых артистов. Политики разъединяют, Вудсток объединяет. «Peace and love!», - как когда-то при встрече сказал мне Ринго Стар».
В рамках фестиваля пройдет тематическая ярмарка, на которой можно будет приобрести «хенд-мейд» товары, рок-атрибутику и редкие подборки винила. Также посетители фестиваля увидят красочные фаер- и байкер-шоу.
В финале фестиваля пройдет церемония награждения премии «JIMI HENDRIX», которая будет вручаться впервые. Наградой для лучшего гитариста станет уменьшенная копия гитары легендарного Джими Хендрикса, созданная из янтаря и мореного дуба возрастом 2500 лет, бивня мамонта и инкрустированная розовым золотом.
Вход на фестиваль – свободный!
Адрес: Комплекс «Золотой Город», 198км трассы М4 «ДОН»