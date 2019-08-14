Команда пианистов Fantastic Swimmers издаст альбом во Франции

21 августа в рамках фестиваля ДАХ в арт-пространстве OK16 состоится презентация нового альбома авант-джазового ансамбля Fantastic Swimmers. Пианистическая секция, созданная в рамках этого объединения, представит свой второй фортепьянный концерт и тогда же исполнит третий. Принимают участие музыканты, известные своей работой в других коллективах: Максим Субач (ex-TonqiXod, Subtonans), Дарья Богослова («Раса мечтателей»), Максим Ивкин (Tālava, «Балтский субстрат»), Мишель Дайлида («БАК», «Голос Кинчева»), Аполлинария Акимова (Minsk Improvisers Orchestra), Илья Сивцов и Виктор Семашко.



"Piano Concert #2" в тот же день будет издан французским сетевым лейблом Murmure Intemporel. Концерт был записан в этом году в Великую Субботу в скульптурном зале музея Заира Азгура на этот раз в присутствии публики. В соответствии с концепцией пианисты поочередно играли сольные спонтанные миниатюры, пытаясь продолжить линию, начатую предшественником. Приведем пару отзывов присутствовавших в тот вечер. Фотограф Андрей Дорофеев: «Громкие овации. Одно пианино и много-много талантливых рук на клавишах, палочках, тапочках, локтях…». Музыкант Павел Можейко: «Немного театра, немного хулиганства и много музыки».



Между тем, голландский вебзин Zenevloed включил "Piano Concert #1" в десятку самых ярких релизов прошедшего марта: «Интровертные и лаконичные импровизации. Красивые абстракции, где-то между современной классической музыкой и джазом свободного духа». А джазовый обозреватель Леонид Аускерн предложил придать подобным концертам статус саммита музыкантов-импровизаторов: «Очень редкий формат! А для отечественной импровизационной музыки это, по-моему, первый такой эксперимент. "Фантастычныя плыўцы" вошли в совершенно незнакомые воды и достаточно успешно преодолели заплыв».



21 августа, арт-пространство ОК 16 (ул.Октябрьская, 16). Вход свободный. В связи с большой насыщенностью событий в рамках ДАХа точное время начала концерта еще уточняется. Контактный номер +375 33 375 72 5.