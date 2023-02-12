2-e издание «Джазового словаря»

В 2014 году издательство «Композитор-Санкт-Петербург» опубликовало «Джазовый словарь» Ефима Барбана. Со времени публикации этой книги виднейшего отечественного исследователя и теоретика джаза прошло девять лет. И вот, в самом начале текущего, 2023 года, издательство, поменяв цвет обложки и сохранив его принципиальный дизайн, сочло возможным выпустить второе издание этой работы. Автор произвел в нем небольшие косметические изменения: снабдил словарь очень уместным Словником, добавил несколько небольших статей и устранил опечатки.

Разумеется, это не академическое издание, осененное авторитетом редакционной коллегии из целого взвода ученых мужей. Да и трудно представить нечто подобное, когда речь идет о джазе. Каждая из многочисленных статей «Словаря», идет ли речь о базовых понятиях джазовой музыки, истории тех или иных стилей, инструментах, применяемых в джазе, джазовых школах разных стран или судьбах тех или иных джазовых коллективов, несет на себе ясный отпечаток авторских взглядов Е.С.Барбана, его понимания истории и путей развития любимой музыки. Учитывая небольшой тираж первого издания и крайне скромный тираж издания второго, можно говорить о том, что какое бы из них ни попало в руки любителя джаза, он получит редкую возможность пользоваться универсальным и очень емким путеводителем по миру джаза, составленным более, чем компетентным в этой сфере гидом.

Леонид АУСКЕРН