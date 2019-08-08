11 августа 2019 года в кафе «Шахматы» (г. Клин, Советская площадь,
д. 5, ТРЦ «Торговый квартал», 2 этаж) состоится концерт позитивной
музыки «Джаз на букву j». Начало в 18.00 часов. Вход свободный.
Шедевры мировой джазовой классики с названиями на букву j исполнят:
Игорь Островский (Сергиев Посад) - фортепиано; Иван Стручков (Москва) -
гитара; Вадим Гарев (Солнечногорск) - бас; Александр Кубышкин (Сергиев
Посад) - ударные; Александр Тупицын (Сергиев Посад) - перкуссия; Максим
Земсков (Клин) - саксофон; Марина Стручкова (Москва) - вокал и другие.
Это десятый концерт серии "Азбука джаза" - одного из направлений
Некоммерческого культурно-просветительного проекта "Джаз в Клину".
"Азбука джаза" реализуется с 21 мая 2017 года и представляет собой
бесплатные «живые» концерты-лекции, знакомящие аудиторию как с
известной, так и с редко звучащей джазовой музыкой, её авторами и
исполнителями. Каждый концерт "Азбуки джаза" состоит из двух-трех
отделений по 45 минут, включает в себя произведения, названия которых
начинаются на конкретную букву алфавита, а их исполнение дополняется
устной исторической, биографической и справочной информацией.
''Уроки'' "Азбуки джаза" уже посетило около 900 клинчан и гостей города. Её
"преподаватели" - более 20 музыкантов из разных городов Подмосковья и
России. Их число возрастает практически с каждым очередным концертом.
Уникальность "Азбуки джаза" состоит в следующем:
- зрители каждый раз слушают новые произведения, не звучавшие на
предыдущих концертах серии;
- музыканты, готовясь к очередному концерту расширяют свой кругозор,
репертуар, творческий потенциал;
- значительная часть произведений в рамках концертной серии звучит впервые
не только в Клину, но и в области, и в стране.
Предыдущие концерты "Азбуки джаза":
Некоммерческий культурно-просветительный
проект
«ДЖАЗ В КЛИНУ»
+7-926-632-99-35;
1. "Джаз на букву a" (21.05.2017, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
2. "Джаз на букву b" (13.08.2017, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
3. "Джаз на букву c" (29.10.2017, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
4. "Джаз на букву d" (25.02.2018, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
5. "Джаз на букву e" (20.05.2018, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
6. "Джаз на букву f" (12.08.2018, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
7. "Джаз на букву g" (18.11.2018, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
8. "Джаз на букву h" (24.02.2019, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»);
9. "Джаз на букву i" (02.06.2019, г. Клин, Советская площадь, д. 5, кафе
«Шахматы»).