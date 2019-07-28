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Фестиваль джаза и этнической музыки в Словении

28.07.2019


Фестиваль джаза и этнической музыки в Словении
Okarina Festival в словенском городе Блед имеет уже богатую историю. Впервые в этом курортном городке Okarina Festival, уже название которого намекает на этническую музыку, состоялся в 1991 году. Соответственно, в этом году он проводится уже в 29-й раз, и звуки музыки разносятся над гладью Бледского озера как раз сейчас, когда я пишу эти строки: фестиваль проходит с 23 июля по 3 августа. Доступ на все концерты фестиваля бесплатный, что, конечно же, является дополнительным стимулом для гостей.

В этом году в Блед приехало 12 коллективов из разных уголков мира, играющих очень разную музыку. Соседнюю балканскую страну представляет сербский мужской секстет Legende из Белграда, существующий с 1988 года и хорошо известный не только дома, но и во многих европейских странах. Еще одного словенского соседа, Италию, и музыку юга этой страны представляет ансамбль Canto Antico. Из Испании в Блед приехала знакомая нашим читателям по альбому британского лейбла ARC Music группа традиционной кастильской музыки VIGÜELA из Толедо. Францию на фестивале представляют два коллектива. Это трио Delgres, играющее смесь французских, карибских и афроамериканских мотивов и уже в год своего основания, 2015-й, заработавшее французский аналог Грэмми за лучший альбом в сфере world music, а также совместный франко-пакистанский проект Markus & Shahzad Santoo Khan, в котором французское инструментальное трио сотрудничает с пакистанским вокалистом. Бельгийский оркестр Panta Rei играет в Бледе свой постоянный репертуар – музыку из разных уголков Европы, от Англии до Румынии.

Но не только европейские исполнители собрались в Бледе. Джазовый акцент фестиваля – это выступление одного из лучших джазовых пианистов современности, знаменитого Монти Александера из Ямайки. Оригинальную музыку восточных евреев из Йемена в смеси с фанком и джазом играет известное израильское трио Yemen Blues. Другие восточные краски, и тоже в синтезе с джазом, подарит слушателям не менее известный исполнитель на уде из Туниса Дафер Юссеф. Афробит из Бруклина привезла в Словению американская группа Antibalas, а сестры Ребекка и Меган Ловелл из дуэта Larkin Poe порадуют динмаичной корневой музыкой в стиле американа.

Ну, и, конечно же, выступят на фестивале и его хозяева. Это трио Sounds Of Slovenia во главе с Боштьяном Гомбачем и хор Do Re Mi местного культурного центра в Бледе.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз, этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Словения
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