Леонид Федоров в клубе "Морзе"

7 августа 2019 года в клубе "Морзе" выступит Леонид Фёдоров. Он широко известен публике как голос, лидер и основной автор музыки одной из ведущих команд отечественного рока – группы «АукцЫон», которая за более чем тридцать лет существования прошла путь от начинающей самодеятельной команды до культового инди-коллектива, записывающегося со звёздами мирового рок- и джаз-авангарда. Кроме этого, за двадцать лет сольной работы Леонид утвердился и в качестве одного из ведущих независимых музыкантов-экспериментаторов России. Свободное и увлекательное творчество Леонида Фёдорова, безусловно, относится к ярчайшим самобытным явлениям отечественной независимой сцены.



Клуб «МОРЗЕ» находится по адресу: Санкт-Петербург,

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Кожевенная линия, 40, 199106