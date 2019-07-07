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Не стало Жуана Жильберту

07.07.2019


Не стало Жуана Жильберту
6 июля 2019 года в Рио-де-Жанейро в почтенном возрасте 88 лет ушел из жизни классик бразильской музыки, гитарист, певец и композитор Жуан Жильберту (João Gilberto), один из тех, кто стоял у истоков босса-новы. Жильберту родился в городе Жуазейру, штат Баия 10 июня 1931 года. Музыкой он увлекся с ранних лет, но ни в родном Жуазейру, ни в Рио, ни в Салвадоре его пение под гитару слушателей не впечатляло. Перелом произошел в 1957 году, когда музыка Жилберту, где бразильские традиции смешивались с американским джазом, музыка под названием босса-нова, которую, наряду с ним, пропагандировали Карлос Жобим и Винисиуш де Мораиш, вдруг начала победное шествие по сценам клубов и концертных залов, как в Бразилии, так и в США. Вместе со Стеном Гетцем был записан альбом Getz/Gilberto, а Жуан переехал в США, где жил и работал до конца 60-х годов.

На родину он вернулся уже в статусе звезды в 1980 году. Звездой босса-новы стала и его первая жена, певица Аструд Жильберту. Песня Girl From Ipanema в ее исполнении стала символом нового стиля – босса-нова, а заодно – второй по популярности мелодией в мире после битловской Yesterday. Жуан много гастролировал и записывался по всему миру. Его альбомы выходили в Японии, Мексике, США и других странах. Помимо своих песен, он исполнял, как правило, песни Жобима, классические афробразильские самбы и джазовые стандарты. Несмотря на достаточно тяжелый характер, Жуан Жильберту пользовался всобщим уважением, как патриарх босса-новы. Жильберту одиноко жил в своем доме в Рио. Последний раз он поднимался на сцену в 2008 году, когда отмечалось 50-летие босса-новы. В конце жизни ему пришлось бороться с ментальными проблемами.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз
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