4 августа в пространстве Севкабель Порт, прямо на берегу, на открытом воздухе, пройдет второй блюзовый фестиваль «Мосты». До фестиваля остался всего месяц. Рассказываем самое главное о фестивале!Совсем скоро в гавани Васильевского острова можно будет услышать мировых звезд! И поскольку одна из важнейших задач «Мостов» — собрать вместе тех, кому небезразличен прекрасный и честный феномен под названием блюз, организаторы бесплатно пустят на фестиваль тех, кто хоть раз играл его со сцены. Промокод на бесплатный билет можно получить, прислав в комментарии видео своего выступления.
А хедлайнерами второго блюзового фестиваля «Мосты» выступят лучшие коллективы со всего мира: Rick Estrin & The Nightcats — титулованный коллектив легендарного Рика Эстрина, с которыми сыграет виртуозный гитарист Christoffer «Kid» Andersen. John Nemeth & The Blue Dreamers — не менее любимая ценителями блюза группа во главе с мастером губной гармоники Джоном Неметом. Индийский вокалист и гармонист Aki Kumar, который добавит к чикагскому блюзу болливудских мотивов. Мастер игры на слайд-гитаре Daniel Eriksen исполнит корневой блюз в его лучшей сегодняшней форме. Электрическую волну разыграют между собой финны Emilia Sisco & Helge Tallqvist Band и вдохновленные классиками стиля екатеринбуржцы Blues Doctors. На акустической сцене встретятся фавориты локальной публики Southern Comfort и элегантный ансамбльТамара Оген & Magnet Vox.
Кроме музыки гостей события ожидает знакомство с лучшими образчиками барной культуры и местного стритфуда, ярмарка винила, танцевальные мастер-классы под открытым небом и, посвященные многообразию блюза, тематические диджей-сеты.
Освежающий бриз с Финского залива и много изысканного блюза — идеальное сочетание для летнего дня!
4 августа Пространство Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40