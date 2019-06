JazzWeek: впереди по-прежнему Страйкер

Собственно говоря, главная интрига июньских чартов JazzWeek оглашена уже в названии этой заметки. Триумфатор мая Дэйв Стайкер продолжает покорять сердца американских радиослушателей джаза, по-прежнему удерживая за собой первое место по популярности. Ниже кто-то теряет места, кто-то выбывает из топ-10, кто-то поднимается вверх, но на самом верху – все без перемен. Обращает на себя внимание успех маститой вокалистки Мэри Стэллингс, весь июнь занимавшей места в первой тройке с новым альбомомНу, а среди лейблов еще более укрепила свои позиции Smoke Sessions: сразу три релиза этого лейбла стоят по данным на 24 июня в первой десятке. Вся же она выглядит сейчас так:Dave Stryker Eight Track III (Strikezone)Mary Stallings(Smoke Sessions)Wynton Marsalis Bolden (Original Soundtrack) (Blue Engine)Alan Broadbent Trio(Savant)Larry Fuller(Capri)Eric Reed Everybody Gets the Blues (Smoke Sessions)Tierney Sutton Band(BFM Jazz)Theo Croker Star People Nation (Sony / Masterworks)Joshua Redman Come What May (Nonesuch)Steve Davis Correlations (Smoke Sessions)