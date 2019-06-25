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Present Perfect Festival объявляет образовательную программу

25.06.2019


Present Perfect Festival объявляет образовательную программу
26-28 июля 2019

«Севкабель Порт», Кожевенная линия, д. 40, Санкт-Петербург

В рамках фестиваля Present Perfect на территории «Севкабель Порта» пройдет традиционная образовательная сессия, посвященная вопросам развития музыкальной индустрии. Проект инициирован авторитетным образовательным проектом Moscow Music School и является частью глобальной платформы Ballantine’s True Music, миссия которой заключается в поддержке музыкальной культуры и артистов-новаторов по всему миру. Программа включает в себя лекционный блок, а также серию мастер-классов, посвященных техническим аспектам в творчестве, в завершении сессии состоится кинопоказ.

14:00 – 15:30

ROLAND LIVE BOUTIQUE – мастер-класс с интерактивной частью.

Демонстрация инструментов Roland в тесной связке с программно-аппаратной средой Roland и Ableton в режиме сольного выступления.

Ведущий мастер-класса петербургский диджей и продюсер Андрей Примат представит разные тонкости и нюансы сочинения музыки на синтезаторах Roland. Андрей покажет, как выглядят и звучат инструменты, как они коммутируются с Ableton Live, а также продемонстрирует профессиональные фишки и уловки в настройках программной конфигурации устройств. Затем на ходу соберёт живой лайв, после которого слушатели сами смогут поупражняться в создании музыки с помощью Roland и Ableton Live.

Об участниках:

Андрей Примат – легендарный диджей и продюсер из Санкт-Петербурга, один из пионеров электронной сцены в России.

Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136613/?fbclid=IwAR2ujNFOP4q31OmiOvDEMTph1W0UnVH3si2yR7hphFLANpgkzWiXeNBVcQ4

15:30 – 17:00

МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА. OPEN-TALK.

Участники дискуссии соберутся, чтобы обсудить как эффективно строить карьеру артиста в современных условиях развития музыкального бизнеса. Вы узнаете как создается идеология и концепция артиста, как разрабатываются медиа и SMM стратегии его продвижения на локальный и иностранные рынки, как строится креатив в сфере привлечения спонсоров. Кроме того, участники поделятся профессиональным опытом по защите авторских прав, вёрстке гастрольного графика артиста, а также записи и выпуска релизов.

Об участниках:

Татьяна Макарова – соосновательница инициативы RUSH, программный директор конференции Moscow Music Week, менеджер ИНТУРИСТ, ГШ, Simple Symmetry.

Екатерина Волков – Менеджер групп СПБЧ, участник команды фестивалей Faces&Laces и Red Bull Music Festival.

Евгений Меркушев – сооснователь Music Development Russia, музыкант группы On-The-Go. В 2015 году вместе с Екатериной Бажановой основал компанию Music Development Russia — музыкальное агентство, которое занимается менеджментом молодых российских артистов, разработкой бренда и стратегии выхода на рынок, а также продвижением современной российской музыки на международном рынке.

Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136613/?fbclid=IwAR2ujNFOP4q31OmiOvDEMTph1W0UnVH3si2yR7hphFLANpgkzWiXeNBVcQ4

17:00 – 18:00

РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. OPEN-TALK.

В дискуссии примут участие представители независимых радиостанций из Великобритании и России — Rinse FM, Test FM, New New World, а также Will Davenport – представитель проекта Boiler Room и авторитетное онлайн медиа об электронной музыке – Resident Advisor. Модератором сессии выступит главный редактор Mixmag Russia – Илья Воронин.

Участники расскажут как создавали собственные радио, обсудят секреты успеха культовых онлайн-радиостанций и чем они отличаются от сотен подражателей, какие бывают способы монетизации платформ, что конкретно DIY-радио дает локальной сцене и как оно влияет на культурный ландшафт.

Участники дискуссии:

Илья Воронин – модератор дискуссии, главный редактор Mixmag Russia

Андрей Алгоритмик – представитель радиостанции New New World

Стас Каливасин – основатель и идеолог Test FM

Eniz Menedez – куратор Rinse FM

Will Davenport – представитель Boiler Room

Chal Ravens – журналист Resident Advisor

Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136624/?fbclid=IwAR3WCd48D4BI2SykU13EKGFvK9wXq8IHd28CKCE6ksI_asdXtDdUwZ_Qwbk

18:15 – 19:15

JAM-СЕССИЯ С THE PILOTWINGS, MÅRBLE И ПРИШЕЛЬЦЕМ

Импровизационная сессия с открытой регистрацией

Любой желающий может поучаствовать в джем-сессиях с музыкантами из лайн-апа фестиваля. Количество участников ограничено — не более 10 человек (два джема по 5 человек, 30 минут каждый).

Приглашенные звезды Jam-сессии – звездный дуэт из Лиона The Pilotwings — первые резиденты импринта Brothers From Different Mothers. Паша Пришелец — петербургский артист и яркий представитель российской электронной сцены с многолетним опытом живых выступлений выступит модератором сессии. Участник крупных международных фестивалей Present Perfect Festival, GAMMA, Synthposium. Задавать тон импровизации будут также: Mårble — проект Антона Глебова и Михаила Гаврилова (Misha Sultan). Антон записывает психоделическую электронику с использованием живых инструментов и кассетных рекордеров, издается на лейблах Not Not Fun (US), Sacred Phrases (US). Михаил — мультиинструменталист из Новосибирска с обширным опытом импровизационных выступлений, участник сообщества Echotourist и сессионный музыкант множества различных проектов.

Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136629/?fbclid=IwAR1SE9t3wr2K6cjNbZQ9c9m1J4sOhwvN0kRa629r4hHFkWdsurZ0Opehn-0

19:30

ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА WE CALL IT SKWEEE

Показ документального фильма завершится дискуссией с режиссером-создателем – Иакопо Патиерно. Модератор дискуссии – Вячеслав Крашениннков (основатель сообщества Skweeeterburg).

Документальный роуд-муви о финско-шведских продюсерах, работающих в жанре skweee. Skweee [скви:] – родившийся в середине 2000-х синтетический жанр, основанный на фанковом груве, ритмических ходах хип-хопа, соула и ар'эн'би, с неспешным темпом и характерным лоу-файным аналоговым звучанием и периодическими заездами на смежные территории – от чиптьюна и электро до IDM и дабстепа.

Режиссер Иакопо Патиерно на протяжении года снимал путешествия музыкантов: начиная со стокгольмских окраин, пересекая Балтийское море к Финляндии и, наконец, завершающий пункт назначения — концерт на легендарном фестивале Sónar в Барселоне.

Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136632/?fbclid=IwAR0gfQ0u8vzxk4vBaBtLcYdysnFmTB800F52BK3TPX4poNwzbBF143vf6KE


страна
Россия
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