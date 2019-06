рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Present Perfect Festival объявляет образовательную программу







«Севкабель Порт», Кожевенная линия, д. 40, Санкт-Петербург



В рамках фестиваля Present Perfect на территории «Севкабель Порта» пройдет традиционная образовательная сессия, посвященная вопросам развития музыкальной индустрии. Проект инициирован авторитетным образовательным проектом Moscow Music School и является частью глобальной платформы Ballantine’s True Music, миссия которой заключается в поддержке музыкальной культуры и артистов-новаторов по всему миру. Программа включает в себя лекционный блок, а также серию мастер-классов, посвященных техническим аспектам в творчестве, в завершении сессии состоится кинопоказ.



14:00 – 15:30



ROLAND LIVE BOUTIQUE – мастер-класс с интерактивной частью.



Демонстрация инструментов Roland в тесной связке с программно-аппаратной средой Roland и Ableton в режиме сольного выступления.



Ведущий мастер-класса петербургский диджей и продюсер Андрей Примат представит разные тонкости и нюансы сочинения музыки на синтезаторах Roland. Андрей покажет, как выглядят и звучат инструменты, как они коммутируются с Ableton Live, а также продемонстрирует профессиональные фишки и уловки в настройках программной конфигурации устройств. Затем на ходу соберёт живой лайв, после которого слушатели сами смогут поупражняться в создании музыки с помощью Roland и Ableton Live.



Об участниках:



Андрей Примат – легендарный диджей и продюсер из Санкт-Петербурга, один из пионеров электронной сцены в России.



Регистрация:



15:30 – 17:00



МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА. OPEN-TALK.



Участники дискуссии соберутся, чтобы обсудить как эффективно строить карьеру артиста в современных условиях развития музыкального бизнеса. Вы узнаете как создается идеология и концепция артиста, как разрабатываются медиа и SMM стратегии его продвижения на локальный и иностранные рынки, как строится креатив в сфере привлечения спонсоров. Кроме того, участники поделятся профессиональным опытом по защите авторских прав, вёрстке гастрольного графика артиста, а также записи и выпуска релизов.



Об участниках:



Татьяна Макарова – соосновательница инициативы RUSH, программный директор конференции Moscow Music Week, менеджер ИНТУРИСТ, ГШ, Simple Symmetry.



Екатерина Волков – Менеджер групп СПБЧ, участник команды фестивалей Faces&Laces и Red Bull Music Festival.



Евгений Меркушев – сооснователь Music Development Russia, музыкант группы On-The-Go. В 2015 году вместе с Екатериной Бажановой основал компанию Music Development Russia — музыкальное агентство, которое занимается менеджментом молодых российских артистов, разработкой бренда и стратегии выхода на рынок, а также продвижением современной российской музыки на международном рынке.



Регистрация:



17:00 – 18:00



РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. OPEN-TALK.



В дискуссии примут участие представители независимых радиостанций из Великобритании и России — Rinse FM, Test FM, New New World, а также Will Davenport – представитель проекта Boiler Room и авторитетное онлайн медиа об электронной музыке – Resident Advisor. Модератором сессии выступит главный редактор Mixmag Russia – Илья Воронин.



Участники расскажут как создавали собственные радио, обсудят секреты успеха культовых онлайн-радиостанций и чем они отличаются от сотен подражателей, какие бывают способы монетизации платформ, что конкретно DIY-радио дает локальной сцене и как оно влияет на культурный ландшафт.



Участники дискуссии:



Илья Воронин – модератор дискуссии, главный редактор Mixmag Russia



Андрей Алгоритмик – представитель радиостанции New New World



Стас Каливасин – основатель и идеолог Test FM



Eniz Menedez – куратор Rinse FM



Will Davenport – представитель Boiler Room



Chal Ravens – журналист Resident Advisor



Регистрация:



18:15 – 19:15



JAM-СЕССИЯ С THE PILOTWINGS, MÅRBLE И ПРИШЕЛЬЦЕМ



Импровизационная сессия с открытой регистрацией



Любой желающий может поучаствовать в джем-сессиях с музыкантами из лайн-апа фестиваля. Количество участников ограничено — не более 10 человек (два джема по 5 человек, 30 минут каждый).



Приглашенные звезды Jam-сессии – звездный дуэт из Лиона The Pilotwings — первые резиденты импринта Brothers From Different Mothers. Паша Пришелец — петербургский артист и яркий представитель российской электронной сцены с многолетним опытом живых выступлений выступит модератором сессии. Участник крупных международных фестивалей Present Perfect Festival, GAMMA, Synthposium. Задавать тон импровизации будут также: Mårble — проект Антона Глебова и Михаила Гаврилова (Misha Sultan). Антон записывает психоделическую электронику с использованием живых инструментов и кассетных рекордеров, издается на лейблах Not Not Fun (US), Sacred Phrases (US). Михаил — мультиинструменталист из Новосибирска с обширным опытом импровизационных выступлений, участник сообщества Echotourist и сессионный музыкант множества различных проектов.



Регистрация:



19:30



ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА WE CALL IT SKWEEE



Показ документального фильма завершится дискуссией с режиссером-создателем – Иакопо Патиерно. Модератор дискуссии – Вячеслав Крашениннков (основатель сообщества Skweeeterburg).



Документальный роуд-муви о финско-шведских продюсерах, работающих в жанре skweee. Skweee [скви:] – родившийся в середине 2000-х синтетический жанр, основанный на фанковом груве, ритмических ходах хип-хопа, соула и ар'эн'би, с неспешным темпом и характерным лоу-файным аналоговым звучанием и периодическими заездами на смежные территории – от чиптьюна и электро до IDM и дабстепа.



Режиссер Иакопо Патиерно на протяжении года снимал путешествия музыкантов: начиная со стокгольмских окраин, пересекая Балтийское море к Финляндии и, наконец, завершающий пункт назначения — концерт на легендарном фестивале Sónar в Барселоне.



Регистрация: 26-28 июля 2019«Севкабель Порт», Кожевенная линия, д. 40, Санкт-ПетербургВ рамках фестиваля Present Perfect на территории «Севкабель Порта» пройдет традиционная образовательная сессия, посвященная вопросам развития музыкальной индустрии. Проект инициирован авторитетным образовательным проектом Moscow Music School и является частью глобальной платформы Ballantine’s True Music, миссия которой заключается в поддержке музыкальной культуры и артистов-новаторов по всему миру. Программа включает в себя лекционный блок, а также серию мастер-классов, посвященных техническим аспектам в творчестве, в завершении сессии состоится кинопоказ.14:00 – 15:30ROLAND LIVE BOUTIQUE – мастер-класс с интерактивной частью.Демонстрация инструментов Roland в тесной связке с программно-аппаратной средой Roland и Ableton в режиме сольного выступления.Ведущий мастер-класса петербургский диджей и продюсер Андрей Примат представит разные тонкости и нюансы сочинения музыки на синтезаторах Roland. Андрей покажет, как выглядят и звучат инструменты, как они коммутируются с Ableton Live, а также продемонстрирует профессиональные фишки и уловки в настройках программной конфигурации устройств. Затем на ходу соберёт живой лайв, после которого слушатели сами смогут поупражняться в создании музыки с помощью Roland и Ableton Live.Об участниках:Андрей Примат – легендарный диджей и продюсер из Санкт-Петербурга, один из пионеров электронной сцены в России.Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136613/?fbclid=IwAR2ujNFOP4q31OmiOvDEMTph1W0UnVH3si2yR7hphFLANpgkzWiXeNBVcQ4 15:30 – 17:00МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА. OPEN-TALK.Участники дискуссии соберутся, чтобы обсудить как эффективно строить карьеру артиста в современных условиях развития музыкального бизнеса. Вы узнаете как создается идеология и концепция артиста, как разрабатываются медиа и SMM стратегии его продвижения на локальный и иностранные рынки, как строится креатив в сфере привлечения спонсоров. Кроме того, участники поделятся профессиональным опытом по защите авторских прав, вёрстке гастрольного графика артиста, а также записи и выпуска релизов.Об участниках:Татьяна Макарова – соосновательница инициативы RUSH, программный директор конференции Moscow Music Week, менеджер ИНТУРИСТ, ГШ, Simple Symmetry.Екатерина Волков – Менеджер групп СПБЧ, участник команды фестивалей Faces&Laces и Red Bull Music Festival.Евгений Меркушев – сооснователь Music Development Russia, музыкант группы On-The-Go. В 2015 году вместе с Екатериной Бажановой основал компанию Music Development Russia — музыкальное агентство, которое занимается менеджментом молодых российских артистов, разработкой бренда и стратегии выхода на рынок, а также продвижением современной российской музыки на международном рынке.Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136613/?fbclid=IwAR2ujNFOP4q31OmiOvDEMTph1W0UnVH3si2yR7hphFLANpgkzWiXeNBVcQ4 17:00 – 18:00РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. OPEN-TALK.В дискуссии примут участие представители независимых радиостанций из Великобритании и России — Rinse FM, Test FM, New New World, а также Will Davenport – представитель проекта Boiler Room и авторитетное онлайн медиа об электронной музыке – Resident Advisor. Модератором сессии выступит главный редактор Mixmag Russia – Илья Воронин.Участники расскажут как создавали собственные радио, обсудят секреты успеха культовых онлайн-радиостанций и чем они отличаются от сотен подражателей, какие бывают способы монетизации платформ, что конкретно DIY-радио дает локальной сцене и как оно влияет на культурный ландшафт.Участники дискуссии:Илья Воронин – модератор дискуссии, главный редактор Mixmag RussiaАндрей Алгоритмик – представитель радиостанции New New WorldСтас Каливасин – основатель и идеолог Test FMEniz Menedez – куратор Rinse FMWill Davenport – представитель Boiler RoomChal Ravens – журналист Resident AdvisorРегистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136624/?fbclid=IwAR3WCd48D4BI2SykU13EKGFvK9wXq8IHd28CKCE6ksI_asdXtDdUwZ_Qwbk 18:15 – 19:15JAM-СЕССИЯ С THE PILOTWINGS, MÅRBLE И ПРИШЕЛЬЦЕМИмпровизационная сессия с открытой регистрациейЛюбой желающий может поучаствовать в джем-сессиях с музыкантами из лайн-апа фестиваля. Количество участников ограничено — не более 10 человек (два джема по 5 человек, 30 минут каждый).Приглашенные звезды Jam-сессии – звездный дуэт из Лиона The Pilotwings — первые резиденты импринта Brothers From Different Mothers. Паша Пришелец — петербургский артист и яркий представитель российской электронной сцены с многолетним опытом живых выступлений выступит модератором сессии. Участник крупных международных фестивалей Present Perfect Festival, GAMMA, Synthposium. Задавать тон импровизации будут также: Mårble — проект Антона Глебова и Михаила Гаврилова (Misha Sultan). Антон записывает психоделическую электронику с использованием живых инструментов и кассетных рекордеров, издается на лейблах Not Not Fun (US), Sacred Phrases (US). Михаил — мультиинструменталист из Новосибирска с обширным опытом импровизационных выступлений, участник сообщества Echotourist и сессионный музыкант множества различных проектов.Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136629/?fbclid=IwAR1SE9t3wr2K6cjNbZQ9c9m1J4sOhwvN0kRa629r4hHFkWdsurZ0Opehn-0 19:30ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА WE CALL IT SKWEEEПоказ документального фильма завершится дискуссией с режиссером-создателем – Иакопо Патиерно. Модератор дискуссии – Вячеслав Крашениннков (основатель сообщества Skweeeterburg).Документальный роуд-муви о финско-шведских продюсерах, работающих в жанре skweee. Skweee [скви:] – родившийся в середине 2000-х синтетический жанр, основанный на фанковом груве, ритмических ходах хип-хопа, соула и ар'эн'би, с неспешным темпом и характерным лоу-файным аналоговым звучанием и периодическими заездами на смежные территории – от чиптьюна и электро до IDM и дабстепа.Режиссер Иакопо Патиерно на протяжении года снимал путешествия музыкантов: начиная со стокгольмских окраин, пересекая Балтийское море к Финляндии и, наконец, завершающий пункт назначения — концерт на легендарном фестивале Sónar в Барселоне.Регистрация: https://moscowmusicschool.ru/events/136632/?fbclid=IwAR0gfQ0u8vzxk4vBaBtLcYdysnFmTB800F52BK3TPX4poNwzbBF143vf6KE



страна

Россия Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 24.06.2019 Первый джазовый фестиваль на крыше Tribute Jazz Festival! пройдёт в Петербурге

18.06.2019 Фестиваль CHESS & JAZZ объявляет полный лайн-ап

24.08.2018 Little Dragon и Kamaal Williams выступят в Петербурге на фестивале iPort Festival

16.03.2018 Аркадий Шилклопер и Вадим Неселовский в программе «LUSTRUM»

24.01.2018 Selector LIVE: Gaika presents The Spectacular Empire

16.11.2016 Стефон Харрис возглавит джазовую программу MSM