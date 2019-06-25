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Роман Мирошниченко провел церемонию вручения The Independent Music Awards

25.06.2019


Роман Мирошниченко провел церемонию вручения The Independent Music Awards
22 июня 2019 года в Symphony Space Performing Arts Center в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей престижнейшей американской музыкальной премии 17th Annual The Independent Music Awards (IMA).

C 2016 года российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко является членом жюри IMA, в состав которого входили Том Уэйтс (Tom Waits), Роберт Смит (Robert Smith), Пакито Д’Ривера (Paquito D'Rivera), Сьюзан Вега (Suzanne Vega), Бет Гиббонс (Beth Gibbons), Оззи Осборн (Ozzy Osborne), Артуро Сандоваль (Arthuro Sandoval) и многие другие выдающиеся мастера.

Накануне торжественной части, дирекция The Independent Music Awards выбрала Романа Мирошниченко в качестве одного из ведущих очередной церемонии. В компании с прошлогодним лауератом премии в номинации «Dance/Electronica» певицей åMBe, Роман объявил победителей в десяти номинациях, попутно сразив зал наповал рядом метких шуток в лучших традициях комедийных актеров Голливуда.

«Являясь четырехкратным лауреатом IMA и получив четыре номинации премии в прошлые годы, в том числе и в этом, в категории «The Best Instrumental Song», каждый раз я убеждаюсь насколько не просто пробиться из десятков тысяч претендентов в пятерку номинантов и стать победителем. Также, я очень горд, что мне представилась почетная миссия провести часть церемонии и повеселить зрителей», — поделился музыкант.

Ежегодная музыкальная премия The Independent Music Awards (IMA) вручается с 2001 года. На сегодня это одна из самых значимых наград мировой музыкальной индустрии – наряду с Grammy, BRIT Awards и MTV Video Music Awards. Из десятков тысяч кандидатов со всего мира победители более чем в 50 номинациях определяются голосованием жюри, в состав которого входит более 80-ти значимых фигур мирового шоу-бизнеса – влиятельных критиков, известных музыкантов и продюсеров. Номинантами и лауреатами премии в разные годы становились George Benson, Jeff Healey, Larry Carlton, Meghan Trainor, Foreigner, David Sanborn, Paquito D'Rivera, Paul Wertico, Macy Gray и другие.


страна
Россия
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