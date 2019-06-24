Первый джазовый фестиваль на крыше Tribute Jazz Festival! пройдёт в Петербурге

30 июня на панорамной крыше Hi Hat в рамках фестиваля состоятся выступления трёх, пожалуй, лучших российских jazz-tribute-исполнителей и коллективов – Дмитрия Носкова, «Sweet Hot Jazz Band» и Екатерины Черноусовой.



В невероятном путешествии в золотую эпоху джаза гости фестиваля встретятся с Фрэнком Синатрой, Луи Армстронгом и несравненной Эллой Фицджеральд. Три полномасштабных концерта и сказочные виды вечернего города и ботанического сада с высоты станут лучшими декорациями к этому путешествию.



Tribute Jazz Festival! – это не просто джазовый фестиваль. Это шанс на один солнечный летний вечер погрузиться в лучшее, что подарил нам Джаз. Московский джазмен Дмитрий Носков и его шоу «Я буду петь тебе как Фрэнк» позволит насладиться великолепным бархатным голосом Фрэнка, его искрометным юмором и проехать по хайвею от Нью-Йорка до Чикаго, как настоящие Странники ночи вспомнив о Своем пути. Программа – практически полная копия мирового турне Фрэнка Синатры 1962 года. Солист Дмитрий Носков не уступит звезде и в прекрасном чувстве юмора, готовьтесь общаться, смеяться и наслаждаться!



В мир новоорлеанского джаза окунет собравшихся невероятное звучание трубы, и заставит петь вместе с незабываемым и полным «той самой хрипотцы» голосом о том, как прекрасен этот мир. Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band продолжают традиции весёлого развлекательного джаза, которые в начале прошлого века культивировал Луи Армстронг и мастерски демонстрируют нам, что джаз - это музыка под которую можно и нужно танцевать. Музыканты представят публике, не просто концертную программу, а настоящий моноспектакль, который расскажет о жизни самого весёлого и жизнерадостного джазмена всех времён.



А первая леди джаза, величественная Элла Джейн, напомнит о том, как должны звучать «Summertime», «Cry me a river» и многие другие. В исполнении Екатерины Черноусовой – неординарной певицы, виртуозной пианистки, композитора и солистки Президентского оркестра России!



30 июня, 19:00, крыша Hi-Hat / Аптекарский пр., 4