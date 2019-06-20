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Умер Леонид Нарушевич



Новость, которой трудно поверить… Всего 55 лет… В ночь с 18 на 19 июня умер Леонид Нарушевич, добрый гений белорусского музыкального авангарда, патриарх импровизационной музыки в независимой Беларуси. Как музыкант, коренной минчанин Леонид Нарушевич начинал гитаристом еще в советские годы, играл в рок-группах «Интер» и «Зартипо». В 1991 году он основал группу интуитивной импровизации «Князь Мышкин», проект, с которым Леонид Нарушевич не расставался всю жизнь. В разные годы через этот коллектив прошли многие известные музыканты, преимущественно работающие в андеграунде: Виктор Семашко, Эрик Орлов-Шимкус, Роман Ярош, Максим Ивкин и многие, многие другие. Какое-то время играли в группе и нынешние участники этно-трио «Троица» Иван Кирчук и Юрий Павловский. С группой «Князь Мышкин» Нарушевич «засветился» и в музыкальной программе Дмитрия Диброва «Антропология» на российском телеканале НТВ. В 90-е годы Леонид был организатором фестиваля «Синий Перец», уже в новом веке организовывал фестивали «Импролето». Нарушевич выступал и записывался со многими близкими по духу зарубежными музыкантами, участвовал в целом ряде фестивалей. Сотрудничал он и с авангардным белорусским поэтом и музыкантом Вовой Банкером, а после его столь же внезапной смерти – организовывал фестивали его памяти. В последние годы Нарушевич сотрудничал также в электронно-импровизационно-поэтическом проекте с Владом Бубеном и Алесем Плоткой.



А еще в последние годы Леонид взял на себя благородную роль промотера талантливых белорусских музыкантов разных направлений в проекте «Живой уголок Леонида Нарушевича» на базе минского музея-мастерской Заира Азгура, где часто выступал и записывался и он сам. «Jazz-Квадрат», а затем сайт jazzquad.ru много писали о музыке Леонида Нарушевича и группы «Князь Мышкин», а Леонид был неизменным другом нашего издания. Мне довелось впервые рецензировать альбом «Князя Мышкина» AZ/ZA в 2012 году и с тех пор я имел честь обозревать практически все новые релизы «Князя» и записи Нарушевича в других проектах. В определенном смысле на наших электронных страницах нашел свое отражение почти весь творческий путь Леонида Нарушевича, по крайней мере, в новом веке. Он успел сделать очень много. И еще больше не успел. Он помогал очень многим – не успел помочь всем. Говорят, не выдержало сердце….



Остались его записи. Осталась добрая память о прекрасном музыканте и человеке, который покинул нас так рано.



Леонид АУСКЕРН



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Беларусь

музыкальный стиль

авангард Расскажи друзьям:





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