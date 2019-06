Фестиваль CHESS & JAZZ объявляет полный лайн-ап

Интеллектуальные игры под джазовые импровизации пройдут 26 и 27 июля в саду «Эрмитаж» в Москве. На фестивальной сцене Harman Kardon выступят: Gregory Porter (США), GoGo Penguin (Великобритания), Tesla Boy (Россия), Haelos (Великобритания), JMSN (США), Gayana (Россия), LRK Trio (Россия), Zoloto (Казахстан).



До бутикового фестиваля джаза и шахмат Chess & Jazz остаётся чуть больше месяца. В этом году он становится масштабнее: два дня и два хедлайнера — двукратный обладатель GRAMMY Грегори Портер (Gregory Porter) и британское трио GoGo Penguin, которое впервые выступит в Москве в рамках проходящего сейчас Года музыки Великобритании и России.



Двумя громкими именами музыкальная программа не ограничится. Пока за шахматным столом топовые гроссмейстеры помогают гостям совершенствовать мастерство и виртуозность, на музыкальной сцене Harman Kardon сыграют партии джазовые. На фестиваль приедут лучшие исполнители со всего мира, похожие друг на друга разве что в одном: оставаясь на мощном фундаменте джазовой культуры, они не копируют предшественников, а создают своё.



Фестиваль предварит jazz tie вечеринка 26 июля с участием GoGo Penguin и LRK Trio — самого экспортируемого российского джазового коллектива. Два года назад музыканты даже выпустили международный альбом If You Have a Dream, собравший хорошую прессу по всему миру. LRK Trio — не обычный джазовый бэнд с пианистом. Это открытый состав, с которым на сцену может выйти и струнный квартет, и приглашённые солисты: певцы, инструменталисты, целые ансамбли.



В субботу, 27 июля музыкальную программу откроет певица GAYANA (Гаяна Бойцова), исполняющая актуальную поп-музыку, вдохновленную золотой эпохой восьмидесятых. На её счету три студийных альбома, выступления на ключевых музыкальных фестивалях страны, а также сотрудничество с лейблом Ивана Дорна «Мастерская».



Одним из самых ожидаемых станет выступление британского электро-поп-бэнда HÆLOS (HAELOS) — группа тоже впервые приедет в Россию. Первый альбом команды Full Circle появился в 2016 году и взлетел на пятую строчку американского чарта Billboard в категории Top Dance/Electronic Albums. В мае музыканты выпустили второй полноформатный альбом Any Random Kindness, темой которого стал поиск связей в современном, сильно разобщённом мире. В создании пластинки участвовали музыканты, работавшие с Glass Animals, The xx и Björk. Треки из нового альбома прозвучат на фестивале.



Американский соул-певец, мультиинструменталист JMSN (Кристиан Беришай) приезжал с концертом в Россию лишь однажды. Он сам пишет песни, сам себя продюсирует, сам делает мастеринг и сам снимает клипы. В середине «нулевых» музыкант был участником группы Love Arcade, чуть позже выступал под псевдонимом Christian TV. В 2012 году, уже под новым сценическим именем — JMSN, вышел его дебютный R&B-альбом Priscilla, который хвалили Usher и Puff Daddy. Вся музыка JMSN, в той или иной степени, попадает под категорию «о любви»: захватывающей, тихой, несчастной. Оттенки этого чувства можно найти в балладах от Cruel Intentions до So Badly.



Специальную программу для Chess & Jazz готовит российская группа Tesla Boy. Для её фронтмена Антона Севидова выступление на фестивале — своего рода возвращение к истокам. В 12 лет он попал в ученики к одному из патриархов советского джаза — Михаилу Окуню, пианисту Оркестра Олега Лундстрема. В этом же возрасте Севидов участвовал в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» с композициями Стиви Уандера и Рэя Чарльза. Группа выступит джазовым составом, который собирался специально для Chess & Jazz. «Tesla Boy представит новую программу в совершенно непривычном для себя звуке. У нас будет крепкая духовая секция, а также невероятные бэк-вокалисты, специализирующиеся на джазе», — рассказывает Севидов. Музыканты выйдут на сцену перед хедлайнером Грегори Портером.



Фестиваль соберёт и других, молодых, но уже хорошо зарекомендовавших себя музыкантов. Проект Zoloto казахстанского музыканта Владимира Золотухина, экс-участника группы Cardio Beat, москвичи хорошо знают и любят. На его недавний концерт в одном из столичных клубов все билеты были проданы задолго до начала. Восходящая звезда из Казахстана создаёт нетипичный микс поп-музыки, модных битов и авторской аранжировки. Критик Борис Барабанов назвал альбом Zoloto «8 месяцев в Вегасе» самым сильным русскоязычным релизом за первые четыре месяца 2019 года.



Джаз требует бескомпромиссного звучания, за которое будет отвечать аудио бренд Harman Kardon, музыкальный партнёр фестиваля.



Идеальным дополнением к джазовым импровизациям станут интеллектуальные турниры с участием известных шахматистов, среди них — самый молодой гроссмейстер в истории, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин. Гости, не умеющие играть в шахматы, могут не волноваться: в рамках фестивальной школы «How to chess well» можно будет на месте освоить экспресс-курс.



Помимо музыки и шахмат, в программе фестиваля лекторий «CHESSНОЕ Слово» — дискуссии и паблик-токи с экспертами о музыке, кино, спорте, бизнесе, искусстве, моде и еде. Имена лекторов будут сообщены отдельно.



Проголодавшихся ждут на фуд-корте, который в этом году курирует Александр Сысоев, основатель «Российского Ресторанного фестиваля», соучредитель независимой премии винных карт Russian Wine Awards, директор по маркетингу сервиса «Афиша-Рестораны», а также автор проекта «Сысоев FM». В меню, как и на сцене, полная импровизация — замысловатая уличная еда от лучших гастрономических проектов Москвы.



Бутик-фестиваль Chess & Jazz — место силы, где встречаются стиль и интеллект.



Музыкальный партнёр фестиваля — аудио-бренд Harman Kardon, получивший мировое признание за способность гармонично сочетать в своих решениях функциональность и привлекательный внешний вид. Продукты от Harman Kardon — это бескомпромиссный звук и лаконичный дизайн премиум-класса, которые уже стали культовыми среди своих поклонников.



Chess & Jazz — ежегодный фестиваль джаза и шахмат, который проводится в московском саду «Эрмитаж». Хедлайнерами фестиваля становятся самые известные зарубежные и российские джазмены. В шахматной программе фестиваля участвуют топовые гроссмейстеры. С 2019 года фестиваль также проводится в Сингапуре.



Jazz tie вечеринка накануне основного дня фестиваля станет частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. Программа Года музыки основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран.